Oι 16 που επιβίωσαν στον Αρχάγγελο!

Στην Ολλανδία μεταφέρθηκε από χθες το σκηνικό της προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ, με τον Νίκο Παπαδόπουλο – όπως είχε προαναγγείλει στην παρουσίασή του – να έχει καλέσει στην αποστολή 23-24 ποδοσφαιριστές συν τέσσερις τερματοφύλακες. Με δεδομένο ότι έμειναν εκτός οι Περέιρα, Μιρ και Ατάιντε (σ.σ. πληροφορίες θέλουν τους δύο πρώτους να πηγαίνουν δανεικοί για τη νέα χρονιά στην Ομόνοια Αραδίππου), από το περσινό ρόστερ επιβίωσαν μονάχα 16 ποδοσφαιριστές, με βάση το προσκλητήριο για το ταξίδι στην Ολλανδία.

Αυτοί είναι οι Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μίχος, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Πουρσαϊτίδης, Μπρόρσον, Ντέγκενεκ, Καττιρτζής, Ντάλσιο, Ρόσα, Μαρκίνιος, Πιέρος, Κούτσακος, Μαντσίνι και Μαϊόλι. Δεν αποκλείεται κάποιοι εξ αυτών να μην παραμείνουν στον Αρχάγγελο (σ.σ. υπάρχουν σενάρια για Ντέγκενεκ, Μπρόρσον).

Επιπλέον, στην αποστολή βρίσκονται επίσης οι Αβρααμίδης, Γιαννακού, Γεωργίου, Μπέκερ και Βρόντης, ποδοσφαιριστές που την περασμένη περίοδο ήταν δανεικοί σε διάφορες ομάδες, είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, τα νέα πρόσωπα μέχρις στιγμής είναι οι Αγγελόπουλος, Λημνιός, Γκαρσία, Σάστρε, Πεδρόσο και ο νεαρός Μαντούκα, ενώ σύντομα θα ενσωματωθεί και ο Τζούρισιτς.