Ανάβει πράσινο φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League

Το “πράσινο φως” για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος (δηλαδή στους αγώνες μεταξύ των επονομαζόμενων “big-5”) “θ’ ανάψει”, όπως όλα δείχνουν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η “πρόταση Λανουά αναμένεται να τύχει της αποδοχής του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ αλλά και της ΑΕΚ, συγκεντρώνοντας πλειοψηφία.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, δεν θ’ αποτελέσει έκπληξη αν (κι αυτός) ταχθεί υπέρ της πρότασης, ζητώντας παράλληλα εγγυήσεις για τους ξένους VAR που θα ορίζονται στα ντέρμπι.

Στην αρχική συζήτηση που είχε γίνει για το θέμα στην ίδια επιτροπή, στα τέλη Ιουνίου, ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, Κ. Καραπαπάς, δεν είχε διαδωνήσει επί της αρχής θέτοντας μάλιστα το θέμα της “ατιμωρισίας” των ξένων διαιτητών, λέγοντας ότι έρχονται και φεύγουν, σφυρίζουν ανάλογα με το πώς θα ξυπνήσουν το πρωί, κάνουν λάθη και μένουν πάντα ατιμώρητοι και δεν τους ελέγχει κανείς.

Εξυπακούεται ότι η θέση της ΕΠΟ είναι θετική.

Οι ξένοι διαιτητές άρχισαν να σφυρίζουν σε αγώνες του πρωταθλήματος από την περίοδο 2018 – 2019, επί της προεδρίας του Ευ. Γραμμένου στην ΕΠΟ και με το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι υπό την εποπτεία των FIFA/UEFA.

Πέρυσι, κι ενώ είχαν προηγηθεί αποτυχημένες απόπειρες στο παρελθόν, το πείραμα με έλληνες διαιτητές στο γήπεδο και με ξένους στο VAR, στους αγώνες των “big-5”, εφαρμόστηκε με επιτυχία, σύμφωνα με την ΕΠΟ και την ΚΕΔ, στο κύπελλο.

monobala.gr