Ντιλ της Ρεάλ με Ντιομαντέ!

Ο Γιάν Ντιομαντέ αποτελούσε βασικό μεταγραφικό στόχο της Λίβερπουλ, η Παρί παρενέβη και τον έπεισε, εκείνος συμφώνησε προφορικά με τους Πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά η Ρεάλ μπήκε για τα καλά στο κόλπο!

Και μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μερένγκες» έχουν δώσει τα χέρια με τον Ιβοριανό ποδοσφαιριστή, προκειμένου εν συνεχεία ν’ απευθυνθούν στη Λειψία για την απόκτησή του.

Ήδη μια πρώτη προσφορά 90+10 εκατομμυρίων ευρώ έχει απορριφθεί από τη γερμανική ομάδα, με τη «βασίλισσα» να επανέρχεται με βελτιωμένη πρόταση, προτού επικεντρωθεί απόλυτα στον Ρόδρι και την προσπάθεια να τον τραβήξει από το Μάντσεστερ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

🚨⚪️ Real Madrid have verbally agreed on personal terms with Yan Diomande. 💣



Same as Paris Saint-Germain in June, Real also have player’s green light on terms.



Real set to return with new bid to Leipzig after €90m plus €10m rejected.



PSG, in contact again today to try until… pic.twitter.com/48MnE5Jqf5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

sport-fm.gr