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Ντιλ της Ρεάλ με Ντιομαντέ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ντιλ της Ρεάλ με Ντιομαντέ!

Το «ok» του Γιάν Ντιομαντέ απέσπασε η Ρεάλ Μαδρίτης για να χτυπήσει πλέον την πόρτα της Λειψίας και να διεκδικήσει την υπογραφή του παίκτη, προτού κάνει… all in για τον Ρόδρι!

Ο Γιάν Ντιομαντέ αποτελούσε βασικό μεταγραφικό στόχο της Λίβερπουλ, η Παρί παρενέβη και τον έπεισε, εκείνος συμφώνησε προφορικά με τους Πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά η Ρεάλ μπήκε για τα καλά στο κόλπο!

Και μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μερένγκες» έχουν δώσει τα χέρια με τον Ιβοριανό ποδοσφαιριστή, προκειμένου εν συνεχεία ν’ απευθυνθούν στη Λειψία για την απόκτησή του.

Ήδη μια πρώτη προσφορά 90+10 εκατομμυρίων ευρώ έχει απορριφθεί από τη γερμανική ομάδα, με τη «βασίλισσα» να επανέρχεται με βελτιωμένη πρόταση, προτού επικεντρωθεί απόλυτα στον Ρόδρι και την προσπάθεια να τον τραβήξει από το Μάντσεστερ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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