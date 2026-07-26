ΒΙΝΤΕΟ: O Νεϊμάρ σκόραρε και πανηγύρισε «παίζοντας» πόκερ

Την απάντησή προς τους επικριτές του έδωσε εντός τεσσάρων γραμμών ο Νεϊμάρ, στην αναμέτρηση της Σάντος με τη Σαπεκοένσε για το πρωτάθλημα Βραζιλίας τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7).

Ο 34χρονος που επανεμφανίστηκε στη δράση μετά το παιχνίδι-αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία στο Μουντιάλ (2-1, 5/7) είχε... κέφια, τόσο όσον αφορά τον αγώνα όσο και για να «απαντήσει» στους haters.

Αρχικά, άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό με πανέμορφο γκολ (ύστερα από ωραίο συνδυασμό) και φρόντισε να πανηγυρίσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αφού η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, κατευθύνθηκε προς το κόρνερ και έκανε σαν να παίζει πόκερ, θέλοντας έτσι να «απαντήσει» στις κριτικές και όσους τον... έκραζαν που εθεάθη να τζογάρει την ώρα που η Σάντος έδινε αγώνα για το Κόπα Σουνταμερικάνα.

Η Σαπεκοένσε επέστρεψε και γύρισε «τούμπα» το παιχνίδι, αλλά ο Νέι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, ισοφαρίζοντας στο 89' από το σημείο του πέναλτι στο τελικό 2-2 και φτάνοντας έτσι τα 379 γκολ στην καριέρα του σε επίπεδο συλλόγων.

😅🃏 Neymar comemorou o gol contra a Chapecoense fingindo jogar POKER.



🎥 @sportv | @geglobo pic.twitter.com/rxPumz7ZUN — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 25, 2026

gazzetta.gr