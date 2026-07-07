ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μέσι αστόχησε σε ακόμη ένα πέναλτι και πλέον μετρά 2/2 χαμένα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μέσι αστόχησε σε ακόμη ένα πέναλτι και πλέον μετρά 2/2 χαμένα

Η κακοδαιμονία συνεχίζεται

Η Αργεντινή είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει την Αίγυπτο στο 21ο λεπτό του αγώνα, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι που ανέλαβε την εκτέλεση αστόχησε με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει στο 1-0 υπέρ των «φαραώ»

Είναι η δεύτερη φορά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που ο Αργεντίνος σταρ αστοχεί από την άσπρη βούλα, μετά την άστοχη εκτέλεση απέναντι στους Αυστριακούς, με τον ίδιο να μετρά πλέον 2/2 χαμένα.

Χαρακτηριστικό των κακών του εκτελέσεων στα Μουντιάλ γενικότερα, αποτελεί το γεγονός ότι έχει χάσει τα 4 από τα 8 που έχει εκτελέσει συνολικά.

Κατηγορίες

World Cup 2026ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mέσω πέναλτι έκλεισε την 8άδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ελβετία

World Cup 2026

|

Category image

Πυρ και μανία ο Χοσάμ Χασάν: «Ίσως οι διαιτητές ήθελαν να συνεχίσει ο Μέσι»

World Cup 2026

|

Category image

Αυτά είναι τα νούμερα στις φανέλες των παικτών του Παναθηναϊκού - Ποιοι άλλαξαν αριθμούς

Ελλάδα

|

Category image

Υπογράφει διετές συμβόλαιο ύψους 6 εκατ. δολαρίων ο Μπιμπέροβιτς με τους Μάβερικς

NBA

|

Category image

Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Τσάλοφ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μέσι πλάνταξε στο κλάμα για την πρόκριση της Αργεντινής!

World Cup 2026

|

Category image

Ασύλληπτη ανατροπή από την Αργεντινή, «ξέρανε» την Αίγυπτο και έφυγε για τους «8»

World Cup 2026

|

Category image

Ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο φιλικό η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάρει τα πράσινα ο Νεγκό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μέσι αστόχησε σε ακόμη ένα πέναλτι και πλέον μετρά 2/2 χαμένα

World Cup 2026

|

Category image

Έρευνα για ρατσιστικά σχόλια κατά του Eμπαπέ

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε Σιέλη για τα επόμενα δύο χρόνια ο ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σιήκκης «υπέγραψε» το δεύτερο θετικό νικηφόρο τεστ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λήξη συναγερμού με Τάνκοβιτς, μπήκε σε φουλ ρυθμούς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Με 24 ομάδες από τη σεζόν 2027/28

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη