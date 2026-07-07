Ο Μέσι αστόχησε σε ακόμη ένα πέναλτι και πλέον μετρά 2/2 χαμένα

Η Αργεντινή είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει την Αίγυπτο στο 21ο λεπτό του αγώνα, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι που ανέλαβε την εκτέλεση αστόχησε με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει στο 1-0 υπέρ των «φαραώ»

Είναι η δεύτερη φορά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που ο Αργεντίνος σταρ αστοχεί από την άσπρη βούλα, μετά την άστοχη εκτέλεση απέναντι στους Αυστριακούς, με τον ίδιο να μετρά πλέον 2/2 χαμένα.

Χαρακτηριστικό των κακών του εκτελέσεων στα Μουντιάλ γενικότερα, αποτελεί το γεγονός ότι έχει χάσει τα 4 από τα 8 που έχει εκτελέσει συνολικά.