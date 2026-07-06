Στην Ολλανδία ο Κάιρινεν για να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του στην ΑΕΚ

Σημαντική ενίσχυση για την ΑΕΚ στον άξονα της μεσαίας γραμμής που τα βρήκε και σε όλα με τη Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του Κάαν Κάιρινεν.

Ο Φινλανδός κεντρικός χαφ βρίσκεται στην Ολλανδία όπου η Ένωση έφτασε το πρωί της Δευτέρας (06/07) για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της προκειμένου να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Κάιρινεν θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τον «δικέφαλο». Μάλιστα την Τρίτη (07/07) αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για να πραγματοποιήσει την πρώτη προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

sport-fm.gr