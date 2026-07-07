Έρευνα για ρατσιστικά σχόλια κατά του Eμπαπέ

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε (7/7) ότι ξεκινάει δικαστική έρευνα για «ρατσιστικά σχόλια που απευθύνονται σε παίκτη της γαλλικής εθνικής ομάδας», τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ.

Τα σχετικά σχόλια έκανε η Παραγουανή γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο 45.000 ευρώ, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L‘ Equipe».

Μετά τη νίκη της Γαλλίας επί της Παραγουάης στη φάση των «16» (1-0), το μέλος της αντιπολίτευσης της Γερουσίας της Παραγουάης εξαπέλυσε μια επίθεση στον Εμπαπέ, αποκαλώντας τον «αποικιοκρατημένο Καμερουνέζο, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο», περιγράφοντάς τον ως «ηλίθιο που δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες, και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζήδες».

Ο Εμπαπέ απάντησε, χαρακτηρίζοντας τη γερουσιαστή «μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης της» και είπε ότι «μέσω της απερισκεψίας και του κραυγαλέου ρατσισμού σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει το ταξίδι και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόνο και μόνο για να αντικατασταθούν από μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της».

Την υπόθεση θα χειριστεί η εθνική μονάδα για την καταπολέμηση του διαδικτυακού μίσους (PNLH) και θα ανατεθεί στην κεντρική υπηρεσία για την καταπολέμηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων μίσους (OCLCH).