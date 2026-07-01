Ξεκίνημα στα φιλικά με άνετη τεσσάρα για τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν με επιβλητική νίκη 4-0 κόντρα στην ολλανδική Χέλμοντ Σπορ!

Πρώτο δείγμα γραφής θετικό για τον Παναθηναϊκό!

Στην πρώτη φιλική αναμέτρηση της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας σεζόν, οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησής τους με την Χέλμοντ Σπορ, παρουσίασαν αρκετά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι τους, και τελικά πήραν την επιβλητική νίκη με 4-0!

Με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να παρατάσσει την ομάδα του σε σύστημα 4-2-3-1, να δοκιμάζει αρκετά πράγματα και να κάνει 9 αλλαγές στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο γκολ (Ταμπόρδα στο 6’ και Τετέι στο 9’) από ισάριθμες στατικές φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο και στη συνέχεια δεν απειλήθηκε καθόλου, με τον Αντίνο να πετυχαίνει δύο δικά του γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για να διαμορφώσει το τελικό σκορ!

Έτσι, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με εμφατική νίκη τα 4 παιχνίδια που θα δώσει πριν από τις αναμετρήσεις τους με την ουγγρική Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ θα ακολουθήσουν τα φιλικά με Άγιαξ (Σάββατο 4 Ιουλίου στην Ολλανδία με ώρα έναρξης τις 18:00), Γκρασχόπερς (11 Ιουλίου στη Λεωφόρο) και Ραπίντ Βιέννης (15 Ιουλίου στην Αυστρία).

Ανεπίσημο ντεμπούτο με τα πράσινα για Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες, οι οποίοι μπήκαν στο παιχνίδι ως αλλαγές πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, δεν αγωνίστηκαν οι νεοαποκτηθέντες Ντε Φράι, Ράστοντερ, αλλά και ο Ντέσερς, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων και αναμένεται να μπει σε αγωνιστική δράση σε περίπου 15 μέρες. Εκτός και ο Πελίστρι, ο οποίος έχει πάρει έξτρα άδεια και δεν βρίσκεται στην Ολλανδία.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Τουμπά, Κάτρης, Μπινιάρης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Τετέι

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Τσάβες, Τσάπρας, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καμαρά, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης και Λάβδας.

sport-fm.gr