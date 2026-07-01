Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Σέχου

Αϊντόν Σέχου τριετίας στον Παναθηναϊκό. Το «τριφύλλι» ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου κεντρικού μέσου, ο οποίος αποτελεί προσθήκη με το βλέμμα στο μέλλον.

Η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ. Ο 19χρονος διεθνής με την Κ21 της Αλβανίας κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Σέχου γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 2006. Σε ηλικία 14 ετών μετέβη στην Αγγλία για λογαριασμό της Σάουθεντ, ενώ τέσσερχα χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή στη Χαλ, όπου αγωνίστηκε στις ακαδημίες της έως σήμερα. Με την Κ21 της Εθνικής Αλβανίας έχει καταγράψει 10 συμμετοχές και έχει πετύχει ένα γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Αϊντόν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».