ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οριστική συμφωνία με Πήλιο για νέο 4ετές συμβόλαιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οριστική συμφωνία με Πήλιο για νέο 4ετές συμβόλαιο

Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν πλέον για να οριστικοποιηθεί η επέκταση συμβολαίου του Σταύρου Πήλιου με την ΑΕΚ

Ο αγώνας και η πρόοδος του Σταύρου Πήλιου στην ΑΕΚ επιβραβεύεται και η Ένωση ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον διεθνή Αλβανό μπακ για επέκταση του συμβολαίου του.

Το συμβόλαιο του Πήλιου έληγε το καλοκαίρι του 2027 και ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε από αυτό το καλοκαίρι τις διαπραγματεύσεις μαζί του, ώστε να τον διατηρήσει στο ενεργό ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς και να μην τον χάσει ως ελεύθερο.

Οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία για ένα νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, διάρκειας τεσσάρων ετών.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Πήλιος ήταν κατά κύριο λόγο το βασικό αριστερό μπακ της ΑΕΚ, σε μία εξαιρετική χρονιά, με την Ένωση να στέφεται πρωταθλήτρια Ελλάδας, ενώ κατάφερε να φτάσει μέχρι και τους «8» του Conference League.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οριστική συμφωνία με Πήλιο για νέο 4ετές συμβόλαιο

Ελλάδα

|

Category image

«Θετικός να επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας ο Κλοπ»

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε οκτώ φιλικά η ΑΕΛ – Το πρόγραμμα σε Κύπρο και Πολωνία

ΑΕΛ

|

Category image

Τα βρήκε με Σπόρτινγκ και «έδεσε» Μπρίτο η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέστορ Ελ Μαέστρο η νούμερο ένα επιλογή της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κάτοικος Λευκωσίας ο Παναγιώτης Τζίμας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ανανέωσε με Κρίστενσεν μέχρι το 2028 η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ: Πότε φεύγει για Ολλανδία - Επτά τα φιλικά τεστ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στάνιτς και Ρόκα στην τελική ευθεία, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε

Ελλάδα

|

Category image

Κανένα εμπάργκο μεταγραφών για την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην τελική ευθεία οι ανανεώσεις των Γιόβιτς και Πήλιου

Ελλάδα

|

Category image

«Έδεσε» Καραμανώλη η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φέρνει στην Κύπρο τον Τζόρντι Κιντιγιά η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του NBA Cup, ποιοι είναι οι όμιλοι

NBA

|

Category image

Τι ισχύει και πότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη