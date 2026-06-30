Ξεκαθαρίζει άμεσα του χαφ στην ΑΕΚ

Άμεσα αναμένονται εξελίξεις στην ΑΕΚ με το θέμα του χαφ, καθώς η υπόθεση έχει μπει στην τελική ευθεία. Εκτιμάται πως η υπόθεση θα κλείσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να συνεχίζει τις επαφές για να κλείσει τον εκλεκτό του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ασφαλώς και θα ήθελε το ταχύτερο δυνατό τον μέσο που θα αποκτηθεί στη διάθεσή του (6 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία), καθώς ο Ορμπελίν Πινέδα θα καθυστερήσει να επιστρέψει. Το Μεξικό παίζει τα ξημερώματα της Τρίτης με τον Ισημερινό για τους «32» και αν περάσει θα παίξει στους «16» τα ξημερώματα της Δευτέρας με Αγγλία ή Κονγκό.

Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο 30χρονος άσος θα πάρει άδεια 10-15 ημερών, πράγμα που σημαίνει πως δύσκολα θα τον δούμε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, οπότε ο Μάριν μαζί με Μάνταλο, Σαχαμπό και τον υπό παραχώρηση Λιούμπιτσιτς θα είναι οι διαθέσιμες επιλογές στα χαφ.

Από εκεί και πέρα, μέχρι την έναρξη της προετοιμασία αναμένεται να κλείσει και το θέμα της επέκτασης συμβολαίου του Λούκα Γιόβιτς, πιθανώς και του Σταύρου Πήλιου.