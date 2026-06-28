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ΑΕΚ: Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων, τα τελευταία δεδομένα για την περίπτωση του χαφ

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ: Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων, τα τελευταία δεδομένα για την περίπτωση του χαφ

Η επιστροφή του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην Ελλάδα όλα δείχνουν πως θα συνδυαστεί με εξελίξεις που αφορούν το μέτωπο της ενίσχυσης...

Από αύριο Δευτέρα (29/6) μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που οι επαφές με τον υποψήφιο στόχο και την ομάδα του θα κορυφωθούν και είναι πολύ πιθανό αυτές οι επαφές αν όλα πάνε καλά, να ολοκληρώσουν το δεύτερο μεταγραφικό χτύπημα της ΑΕΚ για το φετινό καλοκαίρι, μετά την προσθήκη του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, που είχε προηγηθεί αρχές Ιουνίου.

Θυμίζουμε πως βασική προτεραιότητα των Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς ήταν/είναι να αποκτηθεί χαφ που θα μπει στο βασικό rotation και θα μπορεί να παίξει τον ρόλο που έπαιξαν φέτος Μαρίν - Πινέδα. Θα είναι δηλαδή ένα 6αρο-8άρι με καλά τεχνικά στοιχεία και παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του Ρουμάνου και του Μεξικανού, χαρακτηριστικά δηλαδή που προτιμά να έχει στον άξονα του ο προπονητής. Παράλληλα η ΑΕΚ κινείται και για κεντρικό αμυντικό που θα έρθει και εκείνος για να διεκδικήσει θέση βασικού μαζί με τους Μουκουντί-Ρέλβας...

Αυτές οι δύο προσθήκες του χαφ και του στόπερ συν εκείνη του μεσοεπιθετικού (το κενό καλύφθηκε ιδανικά με τον Ζούμπκοφ) ήταν οι τρεις βασικές προτεραιότητες που είχαν θέσει Ριμπάλτα-Νίκολιτς γι' αυτό το καλοκαίρι χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα υπάρξει περεταίρω ενίσχυση με παίκτες που θα έχουν πιο συμπληρωματικό ρόλο ή παίκτες που θα βρίσκονται σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες τύπου Καλοσκάμη, Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό.

Από εκεί και πέρα όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις με την υπόθεση του χαφ, αυτό που προκύπτει είναι πως η ΑΕΚ έχει βρει τον εκλεκτό, έχει θέσει τον πρώτο της στόχο και οι επαφές βρίσκονται στην κορύφωση τους. Το όνομα του ποδοσφαιριστή, δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας επομένως δεν είναι ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ αυτός που παλεύει να κλείσει ο Ριμπάλτα. Θυμίζουμε πως η Ενωση, εξέτασε και πάλι - όπως είχε κάνει και τον Γενάρη - τα δεδομένα της υπόθεσης 29χρονου Ρώσου μέσου αλλά από τη στιγμή που ο παίκτης δεσμεύεται με την ΤΣΣΚΑ με συμβόλαιο μέχρι το 2029 και δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος αυτό να σπάσει με κάποιον τρόπο για να μείνει ελεύθερος, καθιστούν την περίπτωση του ανέφικτη για τους γνωστούς λόγους που έχουμε υπεραναλύσει, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει μεταφορά χρημάτων από την Αθήνα στη Μόσχα.

Η ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού της τον Μπαρίνοφ, εάν και εφόσον έμεινε ελεύθερος, κοιτούσε (και) άλλες περιπτώσεις για τον άξονα με μια από αυτές να προκρίνεται. Πλέον, φαίνεται πως έχουμε φτάσει στην κορύφωση των επαφών και αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις που δεν αποκλείεται να έρθουν μέσα σε αυτή την εβδομάδα που μπαίνει από αύριο...

sdna.gr 

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Ελλαδα

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