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Στην Ολλανδία ο Ντέσερς και σε πορεία επιστροφής

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην Ολλανδία ο Ντέσερς και σε πορεία επιστροφής

Στον Παναθηναϊκό εύχονται φέτος να τον εγκαταλείψει η ατυχία.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Παναθηναϊκός επένδυσε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον ντύσει στα πράσινα και να βάλει στο ρόστερ του, για πρώτη φορά μετά την φυγή του Μάρκους Μπεργκ, έναν σεσημασμένο σκόρερ υψηλού επιπέδου. Ο Σίριλ Ντέσερς, όμως, είχε πολλαπλά ραντεβού με την ατυχία.

Στη Βέρνη «τράκαρε» με τον Ντραγκόφσκι κι έμεινε εκτός για τρεις μήνες και στο Κόπα Άφρικα έπαθε έναν σοβαρό μυϊκό τραυματισμό με αποτέλεσμα να χάσει όλη το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου. Έπαιξε μόνο σε 8 ματς, σκόραρε 3 φορές και έδωσε και μια ασίστ σε 294 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Νιγηριανός στράικερ αναμένονταν να επιστρέψει προς το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου αλλά η κατάστασή του είναι καλύτερη. Μάλιστα, την Κυριακή έφτασε στην Ολλανδία και βρίσκεται μαζί με την ομάδα, μετά από εντολή του Τζέικομπ Νίστρουπ που θέλει να τον εντάξει στο κλίμα του συνόλου από νωρίς.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, προβλέπεται να μπει σε ένα κομμάτι της ομαδικής προπόνησης στα μέσα Ιουλίου. Ανάλογα με την πρόοδό του θα γίνει και η οριστική επιστροφή και όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί στη πρεμιέρα της Super League ίσως και νωρίτερα.

Όπως και να έχει, τα νέα είναι ευχάριστα και ευχή όλων στο «πράσινο στρατόπεδο» είναι να συνεχίσει έτσι ο Ντέσερς, πάνω στον οποίο ο Νίστρουπ ποντάρει πολλά για το σκοράρισμα της ομάδας του.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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