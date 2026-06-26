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Οριστικό: «Πράσινος» ο Ντε Φράι για 1+1 χρόνο !

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστικό: «Πράσινος» ο Ντε Φράι για 1+1 χρόνο !

Παίκτης του Παναθηναϊκού για τον επόμενο 1+1 χρόνια ο Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος συμφώνησε με το «τριφύλλι» και την Δευτέρα θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ολοκληρώσει μια μεταγραφική «βόμβα», καταλήγοντας σε οριστική συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι. Μία υπόθεση η οποία «ζυμωνόταν» εδώ και καιρό από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και δη τον Στέφανο Κοτσόλη, κατέληξε εντέλει σε «γάμο», με τον πολύπειρο 34χρονο κεντρικό αμυντικό να αναμένεται την Δευτέρα (29/6) στην Ολλανδία για να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό.

Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι για 1+1 χρόνο. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έχει πραγματοποιήσει προετοιμασία με την εθνική του ομάδα πριν την έναρξη του Μουντιάλ, όμως ένας μικρός τραυματισμός στη βουβωνική χώρα τον κράτησε εκτός της κορυφαίας διοργάνωσης, παρότι αγωνίστηκε στα φιλικά προετοιμασίας.

Ως εκ τούτου, έχει πραγματοποιήσει προετοιμασία και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των «πρασίνων» από την επόμενη εβδομάδα, όπου θα γνωρίσει και τους νέους του συμπαίκτες.

athletiko.gr 

 

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