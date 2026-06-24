Φόρεσε τη φανέλα του, τώρα παίρνει το τιμόνι του – Ανακοινώθηκε ο Ηλίας Χαραλάμπους!

Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Λεβαδειακού, με τη βοιωτική ΠΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κύπριο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στη Λιβαδειά αυτή τη φορά από τον πάγκο της ομάδας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη επιστροφή, καθώς ο Χαραλάμπους είχε φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του Λεβαδειακού ως ποδοσφαιριστής, αποτελώντας μέρος της ιστορίας του συλλόγου. Πλέον επιστρέφει με την ιδιότητα του προπονητή, έχοντας στο βιογραφικό του σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο 44χρονος τεχνικός προέρχεται από μια εξαιρετικά επιτυχημένη τριετία στη Στεάουα Βουκουρεστίου, με την οποία κατέκτησε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα Ρουμανίας (2024, 2025) και ισάριθμα Σούπερ Καπ, ενώ παράλληλα οδήγησε τον σύλλογο σε αξιόλογες ευρωπαϊκές πορείες. Οι επιδόσεις του αναγνωρίστηκαν και σε ατομικό επίπεδο, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του ρουμανικού πρωταθλήματος για δύο διαδοχικές χρονιές.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Χαραλάμπους πραγματοποίησε αξιόλογη καριέρα σε Κύπρο, Ελλάδα και Γερμανία, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Ομόνοια, ΠΑΟΚ, Καρλσρούη και Λεβαδειακό, ενώ κατέγραψε και 69 συμμετοχές με την Εθνική Κύπρου.

Η διοίκηση του Λεβαδειακού καλωσόρισε τον νέο της προπονητή, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για τη νέα σελίδα που ανοίγει ο σύλλογος υπό την καθοδήγησή του και ευχόμενη υγεία και επιτυχίες στο έργο του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Η επιστροφή του στη Λιβαδειά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Κύπριος τεχνικός έχει συνδέσει το όνομά του με τον Λεβαδειακό και ως ποδοσφαιριστής, φορώντας τη φανέλα της ομάδας μας και αποτελώντας μέλος της οικογένειάς της. Σήμερα επιστρέφει από διαφορετικό πόστο, έχοντας πλέον διαγράψει μία αξιοσημείωτη και απολύτως πετυχημένη πορεία στους πάγκους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.Γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου 1980, ο Ηλίας Χαραλάμπους πραγματοποίησε σημαντική καριέρα ως ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Ομόνοια, ΠΑΟΚ, Αλκή Λάρνακας, Καρμιώτισσα, Καρλσρούη και Λεβαδειακό, ενώ κατέγραψε 69 συμμετοχές με την Εθνική Κύπρου.Ως προπονητής ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ ακολούθησαν ο Εθνικός Άχνας και η εμπειρία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η μεγάλη διάκριση ήρθε στη Ρουμανία, όπου ανέλαβε την Στεάουα Βουκουρεστίου και κατά τη διάρκεια της τριετούς παρουσίας του οδήγησε τον ιστορικό σύλλογο στην κατάκτηση δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων (2024, 2025) και δύο Σούπερ Καπ Ρουμανίας, ενώ παράλληλα κατέγραψε αξιόλογη ευρωπαϊκή πορεία στις διοργανώσεις της UEFA. Τις ίδιες χρονιές μάλιστα (2024, 2025) αναδείχτηκε και κορυφαίος προπονητής του ρουμανικού πρωταθλήματος!

Η διοίκηση της ΠΑΕ Λεβαδειακός καλωσορίζει τον Ηλία Χαραλάμπους στην οικογένεια της ομάδας μας και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες!»