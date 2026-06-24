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Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκώνιας

ΓΗΠΕΔΟ

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Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκώνιας

Για την απώλεια του Τάκη Γκώνια θρηνεί το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Τετάρτης (24/06) ο γνωστός Έλληνας πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, Τάκης Γκώνιας.

Με μία πολύ δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (24/06) για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού ο Τάκης Γκώνιας άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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