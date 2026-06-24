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Γαλλικές σειρήνες για Κωστή!

ΓΗΠΕΔΟ

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Γαλλικές σειρήνες για Κωστή!

Ομάδα του Σαμπιονά ενδιαφέρεται σοβαρά για τον άσο του Λεβαδειακού σύμφωνα με δημοσιογράφο του TalkSPORT.

Ο Ιωάννης Κωστή έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του την περασμένη σεζόν και οι μνηστήρες φαίνεται ότι δεν περιορίζονται μόνο εντός συνόρων, αλλά έρχονται και από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Γιάκομπς του TalkSPORT, για τον διεθνή Κύπριο μέσο υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από ομάδα της Ligue 1, χωρίς να γίνεται ακόμα λόγος για συγκεκριμένη πρόταση στους Βοιωτούς.

sdna.gr 

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Ελλαδα

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