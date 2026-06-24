Γαλλικές σειρήνες για Κωστή!

Ο Ιωάννης Κωστή έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του την περασμένη σεζόν και οι μνηστήρες φαίνεται ότι δεν περιορίζονται μόνο εντός συνόρων, αλλά έρχονται και από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Γιάκομπς του TalkSPORT, για τον διεθνή Κύπριο μέσο υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από ομάδα της Ligue 1, χωρίς να γίνεται ακόμα λόγος για συγκεκριμένη πρόταση στους Βοιωτούς.

Giannis Kosti one to watch this summer.



The Levadiakos midfielder was voted in the Greek Super League Team of the Season and has a release clause.



Understand there is serious interest from a club in Ligue 1.🇨🇾 pic.twitter.com/OgrcHYyF4Y — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 23, 2026

sdna.gr