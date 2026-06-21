Νίστρουπ: «Να "χτίσουμε" όροφο-όροφο, ξέρω να φτιάχνω νικήτριες ομάδες»

Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του απ’ τους «πράσινους» το μεσημέρι της Κυριακής (21/6) στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος ήταν ο πρώτος που παρουσίασε τον Νίστρουπ προς τους εκπροσώπους των ελληνικών ΜΜΕ, κάνοντας μία πολύ σύντομη τοποθέτηση.

«Καλώς ήρθατε. Παρουσιάζουμε τον νέο προπονητή μας. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του, ξεχώρισε. Είμαστε χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Καλή μας τύχη» τόνισε αρχικά ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ.

Ακολούθως το λόγο πήρε ο τεχνικός διευθυντής, Στέφανος Κοτσόλης, επισημαίνοντας: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αναλαμβάνει τα ηνία. Διακρίνεται και πορεύεται με σκληρή δουλειά, συνεχή εξέλιξη και νοοτροπία νικητή, αρχές που θέλουν να διέπουν τον σύλλογό μας. Θέλαμε έναν προπονητή νέο, φιλόδοξο που να έχει κερδίσει τίτλους, να έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις και να έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές. Με πάθος και πλάνο θα συμβάλλει τα μέγιστα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».

Ο λόγος πέρασε στη συνέχεια στον Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος έκανε μία πρώτη τοποθέτηση πριν αρχίσει να απαντάει προς τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Έπειτα από έναν εξαιρετικό διάστημα στην Κοπεγχάγη, εγώ η οικογένειά μου και το επιτελείο μου κάναμε σκέψεις για το επόμενο κεφάλαιο για μένα. Είχα διάφορες συζητήσεις με τον κ. Μπαλντίνι, με τον αντιπρόεδρο, με τον τεχνικό διευθυντή, με τον Πρόεδρο και σε κάθε συζήτηση ήμουν πιο περίεργος για το πρότζεκτ. Μετά τις συζητήσεις, το πρότζεκτ που έχουμε είναι πολύ σημαντικό. Έχω σεβασμό στο πρότζεκτ, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά. Βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον.

Όσο το δυνατόν πιο σύντομα να χτίσουμε τη νικήτρια ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί, κάθε μέρα, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας για να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον. Ευχαριστώ, είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι».

Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι ερωτήσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ και οι απαντήσεις του Δανού τεχνικού:

-Για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Παναθηναϊκό:

«Η εντύπωση που έχω από τον σύλλογο, ήμουν στην Κοπεγχάγη και τώρα στην Αθήνα, είναι πολύ θετική. Έχουμε σημαντικές εγκαταστάσεις, έχουμε την πλατφόρμα για το μέλλον μου. Δεν είστε ο πρώτος που μου μιλάτε για πίεση. Για μένα η πίεση είναι κάτι θετικό. Βρίσκομαι ενώπιων των δημοσιογράφων, ξέρω καλά ότι θα έχω πίεση. Πίεση σημαίνει προσδοκίες, σημαίνει όρεξη. Ότι τόσοι πολλοί σε αυτή τη χώρα θέλουν και σκέπτονται για τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι καλό. Και ούτως ή άλλως υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στους συλλόγους. Πιστεύω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Έρχομαι από τον σημαντικότερο σύλλογο της Σκανδιναβίας, η πίεση εκεί ήταν μεγάλη και μου άρεσε».

-Για το πώς οραματίζεται τον δικό του Παναθηναϊκό:

«Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Δεν είμαι εδώ για να χτίσω τον σύλλογο, λέω ότι έχουμε μία εξαιρετική βάση. Εγώ θέλω να είμαι ένα μέρος αυτής της βάσης, με τις σκέψεις μου. Η βάση υπάρχει. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, για να κάνουμε ότι καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Όσον αφορά το πώς θέλω να παίξω: Η Κοπεγχάγη στην οποία δούλεψα το 2022/23 που πήρε τον τίτλο ήταν απ’ τις πιο νεανικές ομάδες και είχε πολύ μεγάλη κατοχή, νέους παίκτες αλλά πολύ έξυπνους. Η ομάδα που κέρδισε το 2024/25 το νταμπλ ήταν διαφορετική και πιο έντονη ομάδα. Ξέρω να χτίζω ομάδες νικήτριες. Θα πρέπει να δούμε τον σωστό τρόπο για να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην περίοδο. Θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι να συγκροτήσουν τον σύλλογο».

-Για το σύστημα που θέλει να παίξει:

«Την ίδια απάντηση θα δώσω. Αποφασίσαμε να παίξουμε με τετράδα στην άμυνα. Αν θα είναι 4-3-3 ή 4-3-2-1 ή άλλη διάταξη δεν έχουμε αποφασίσει. Όμως οι διεθνείς μου παίκτες επέστρεψαν σήμερα οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διάταξη. Αλλά αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν τις ιδέες μου. Θα κάνω το καλύτερο για να γίνει η ομάδα ανταγωνιστική στο κορυφαίο επίπεδο».

-Για τους στόχους του στον Παναθηναϊκό:

«Ο στόχος ο πολύ βραχυπρόθεσμος είναι να καθορίσουμε τα αποδυτήρια με παίκτες που θα δουλεύουν καθημερινά. Πρέπει να είμαστε κοντά στην απόδοση που θέλουμε και από εκεί να φτάσουμε στην κορυφή. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, με συνεργασίες και πίεση. Θα είναι κάτι εντελώς καινούρια ομάδα στον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο στις πρώτες πέντε βδομάδες, αλλά θα κάνουμε καλές εμφανίσεις για να παίρνουμε τις νίκες. Δεν θα καθόμουν εδώ μαζί σας εάν δεν έβλεπα ρεαλιστικό στόχο να γίνει ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής στο άμεσο μέλλον. Όλοι έκαναν σκληρή δουλειά, έκανε ένα δύσκολο ταξίδι ο πρόεδρος, η ομάδα και ο κόσμος, αλλά ήταν σκληρή η δουλειά για να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματά του. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, πολύ κοντά στην κορυφή. Μένουμε ήρεμοι, με την ίδια κατεύθυνση και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει πρωταθλητής στο σύντομο μέλλον. Αυτό είναι το καύσιμο για να συνεχίσουμε. Η πίεση είναι το καθημερινό μου καύσιμο».

-Για το αν ο ίδιος είχε συμμετοχή στις σημαντικές αποφάσεις που έχουν παρθεί έως τώρα για το ρόστερ:

«Καταρχήν όλες οι αποφάσεις κλειδιά αποτελούν αποτέλεσμα κι αποφάσεις μέσα από συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή και όλα ήταν απόλυτα διαφανή. Ακόμα και πριν υπογράψω. Μου είχαν πει ότι θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά είναι σωστό να πω ότι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός και τερματίζεις 20 βαθμούς μακριά από τον πρώτο είναι φυσιολογικό να υπάρξουν αλλαγές. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι συνολικό».

-Για την αγωνιστική αρχή που θεωρεί αδιαπραγμάτευτη και τον χρόνο που χρειάζεται:

«Πρέπει άμεσα να βρούμε τον δρόμο μας. Δεν είναι ότι πρέπει πρώτα να χτίσουμε και μετά να δούμε τι θέλουμε. Πρέπει από την αρχή να αναπτύξουμε όσα θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε όροφο-όροφο. Θέλω να δώσω στους παίκτες μου μια σιγουριά, ότι σκεφτόμαστε και αναλύουμε. Καταλαβαίνω την περιέργειά σας για τις μεταγραφές, αλλά πρέπει να μιλήσω πρώτα με όλους τους παίκτες μου».

-Για τη μεγαλύτερη «αδυναμία» του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν:

«Δεν υπάρχει εγγύηση καμία στη ζωή. Στα 11 τελευταία ματς, είχαμε ένα παιχνίδι με τέσσερα γκολ. Αυτό πρέπει να αλλάξει αν θέλεις να είσαι στην κορυφή. Αυτό είναι το βασικό, είναι το κλειδί».

-Για τις μεγαλύτερες αδυναμίες που έχει εντοπίσει ο ίδιος στο ρόστερ της ομάδας:

«Ξανά, θα πω ότι η πρώτη μεταγραφή ήταν ο Καμαρά και γνωρίζω ότι θα υπάρξουν πολλές φήμες για παίκτες. Αλλά μιλήσαμε με διάφορους και με τον τεχνικό διευθυντή μιλάμε και 10 φορές στο τηλέφωνο και ουσιαστικά δεν είναι κάτι που θα ήθελα να σας αποκαλύψω»

-Για το γεγονός πως μπορεί να ξεχωρίσει ο ίδιος κάποιους παίκτες:

«Η προτεραιότητά μου θα είναι να ασχοληθώ με τους παίκτες που ήδη έχω, να τους βοηθήσω όλους, από τους πιο νεαρούς μέχρι τους πιο έμπειρους να γίνουν σύνολο και αν δω ότι δεν αναπτύσσονται όπως θα θέλαμε θα πρέπει να βρω τρόπο να τους κάνω να αναπτυχθούν. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Δουλειά μου είναι να βγάλω τον καλύτερο εαυτό τους. Όπως είπα αν μπορούμε όλοι μαζί να δουλέψουμε με τον καλύτερο τρόπο, να είμαστε όλοι μαζί, έτσι θα αναπτυχθούμε».

-Για την πρώτη «αποστολή» των καλοκαιρινών προκριματικών:

«Το γνωρίζω καλά. Αλλά όπως είπα από την αρχή ο σύλλογος ήταν απόλυτα διαφανής. Όλοι γνωρίζουν τις πολλές αλλαγές και αναλύσαμε. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σε έναν μήνα και στις επόμενες εβδομάδες θα κοιτάξουμε την ανάπτυξή μας, τις αρχές μας. Όσο πλησιάζει ο αγώνας τότε θα εστιάσουμε στον αντίπαλό μας». ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΗΣ

AΠΕ - ΜΠΕ