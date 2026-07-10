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Ανανέωσε και ο Ριμπάλτα στην ΑΕΚ: «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανανέωσε και ο Ριμπάλτα στην ΑΕΚ: «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας»!

Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Καταλανού, που έδωσε το σύνθημα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

Την είδηση που περίμεναν πώς και πώς οι φίλοι της ΑΕΚ μετά την ανανέωση συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς γνωστοποίησε η «Ένωση».

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, για να επεκτείνει κι εκείνος τη συνεργασία του μαζί της ως το 2029.

Αφότου έδωσε τα χέρια μαζί του ο Μάριος Ηλιόπουλος τον χαρακτήρισε μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, ενώ ο Καταλανός από την πλευρά του έδωσε το σύνθημα για νέες επιτυχίες, λέγοντας ότι «τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Αναλυτικά όλα όσα ειπώθηκαν από Μάριο Ηλιόπουλο και Χαβιέρ Ριμπάλτα:

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είσαι πλέον αποδεδειγμένα μέλος της οικογένειας, οπότε τώρα είσαι πραγματικά οικογένεια μας. Πήγες διακοπές, γέμισες τις μπαταρίες σου. Εγώ όμως δεν πήγα διακοπές οπότε πρέπει να φορτίσουμε τις δικές μας μπαταρίες. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τα άμεσα και τα μελλοντικά σχέδια που πρέπει να οργανώσουμε και χτίσουμε μαζί. Τώρα είναι η σειρά σου, πες μας δύο λόγια».

Χαβιέρ Ριμπάλτα: «Πρέπει να πάμε μπροστά δυναμικά. Θα πάμε. Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη».

sport-fm.gr 

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