Στην Αθήνα ο Καμαρά, περνά εργομετρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό!

Ολοκληρώνει την πρώτη του προσθήκη για τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός! O Ετιέν Καμαρά βρίσκεται στην Αθήνα και στο «Γεώργιος Καλαφάτης» προκειμένου να τελειώσει οριστικά τη μετακίνησή του στο «τριφύλλι»!

Ο Γάλλος χαφ, αφού έκανε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, περνά τα εργομετρικά και με την ολοκλήρωσή τους, αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί το Σάββατο (20/6).

Ο Ετιέν Καμαρά θα αποτελέσει έτσι την πρώτη φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Ο 25χρονος υψηλόσωμος χαφ, αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Σαρλερουά με την οποία κατέγραψε 85 συμμετοχές σκοράροντας δυο τέρματα και μοιράζοντας πέντε ασίστ.

Μεταξύ άλλων φόρεσε τη φανέλα της Χάντερσφιλντ, της Ουντινέζε, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Τόρσι και μετακινήθηκε στην Ανζέ.

Συνολικά στη καριέρα του στις προαναφερθείσες ομάδες έχει πραγματοποιήσει 94 επίσημες συμμετοχές, με 1 γκολ και 4 τελικές πάσες

Πηγή: sport-fm.gr