«Θέλει βόμβα με Λάρκιν ο Ερυθρός, υπάρχουν ήδη επαφές»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να κάνει δικό του τον Σέιν Λάρκιν, με τις δύο μεριές να βρίσκονται σε επαφές.

Το «Telegraf» αναφέρει πως ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να κάνει «All-in» για τη νέα σεζόν και για αυτό επιθυμεί να προχωρήσει σε μία μεταγραφική «βόμβα».

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, αυτή θα μπορούσε να είναι ο Σέιν Λάρκιν. Ο 33χρονος φημολογείται πως θέλει να αποχωρήσει από την Αναντολού Εφές, και το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως η σερβική ομάδα ήδη βρίσκεται σε επαφές μαζί του.

Μάλιστα, «κλειδί» σε αυτή την κίνηση θα μπορούσε να είναι ο ατζέντης του Λάρκιν, Νίκος Λώτσος, ο οποίος ήταν και ο μάνατζερ του Μίλος Τεόντοσιτς. Αυτή η σχέση μπορεί να είναι κομβική για την κατάληξη της υπόθεσης. Τέλος, σημειώνεται πως ο Ερυθρός έχει «κυκλώσει» και άλλους παίκτες του ίδιου ατζέντη.

Θυμίζουμε πως ο Λάρκιν στην Euroleague τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 15,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και 15,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 12 ματς και 30:21 στο παρκέ.

sdna.gr