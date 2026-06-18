ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αξιολογεί την περίπτωση Καλάμπρια η Τορίνο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Αξιολογεί την περίπτωση Καλάμπρια η Τορίνο»

Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει πως η Τορίνο εξετάζει την προοπτική απόκτησης του Ντάβιντε Καλάμπρια, σημειώνοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για να τον δώσει.

Ένας ακόμα «μνηστήρας» για τον Ντάβιντε Καλάμπρια!

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του «Transferfeed.com», η Τορίνο έρχεται να προστεθεί δίπλα στις Σασουόλο και Κάλιαρι, που έχουν κάνει ήδη διερευνητικές επαφές για τον 29χρονο δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού.

Στο εν λόγω δημοσίευμα επισημαίνεται ότι η χρηματιστηριακή αξία του Καλάμπρια φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και πως οι «πράσινοι» θα αξιώσουν περίπου 500.000 ευρώ λιγότερα, για να συναινέσουν σε παραχώρησή του.

Μάλιστα, γίνεται λόγος για προτεραιότητα από πλευράς «γκρανάτα» να ενισχύσει τα άκρα της, ενόψει της διαμόρφωσης του ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Ενώ καταγράφεται και η καλή παρουσία του Ιταλού αμυντικού με τον Παναθηναϊκό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά και η εμπειρία που διαθέτει.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι συνεργάτες του Καμορανέζι στον πάγκο της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Κριστιάνο άφησε μόνους τους συμπαίκτες του, δεν χαιρέτησε τον κόσμο και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια

World Cup 2026

|

Category image

Στο «Wall of Legends» του ΑΠΟΕΛ ο Λιασής

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μουντιάλ, πολλαπλές υπηκοότητες και προσέλκυση ταλέντων

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ο Ζλάταν «αποθέωσε» τον Κέϊν

World Cup 2026

|

Category image

«Αξιολογεί την περίπτωση Καλάμπρια η Τορίνο»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν θέλουν να παραχωρήσουν τον Λέοναρντ οι Κλίπερς

NBA

|

Category image

Σημαντική ανακοίνωση από την ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Κριστιάνο: Δέκα σερί παιχνίδια σε Euro και Μουντιάλ χωρίς γκολ

World Cup 2026

|

Category image

Απόλλων – Πάφος FC: Όταν οι γροθιές βαφτίζονται... «διαπληκτισμός»

Απόψεις

|

Category image

Η συγκλονιστική ιστορία του Ιρακινού Χουσεΐν, που έχασε τα πάντα και βρήκε διέξοδο στο ποδόσφαιρο

World Cup 2026

|

Category image

Καλάθης: «Χτίζεται κάτι ξεχωριστό στον ΠΑΟΚ και θέλω να είμαι μέρος αυτού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

H Γιουνάιτεντ γλίτωσε πολλά εκατομμύρια από τη συμφωνία της Μίλαν με τον Ρούμπεν Αμορίμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνες στον πάγκο της Αλ Νασρ μετά το Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Λουτσέσκου τέλος, Πούσιτς προ των πυλών

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη