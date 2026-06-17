Επίσημη προσφορά του Ολυμπιακού για τον Πέταρ Στάνιτς

O Ολυμπιακός έκανε επίσημη και δη πολύ σημαντική προσφορά στη Λουντογκόρετς για τον 25χρονο (14.8.2001) Σέρβο μεσοεπιθετικό (1μ86) Πέταρ Στάνιτς, όπως γράφει σήμερα στον Πρωταθλητή ο Κώστας Νικολακόπουλος, επικαλούμενος πληροφορίες από τη Βουλγαρία, που επιβεβαιώνονται από τη Σερβία.

Λέγεται ότι η προσφορά είναι περίπου 6 εκατ. ευρώ και ίσως και λίγο παραπάνω. Αυτό που προκύπτει δεδομένα από τη Βουλγαρία είναι ότι η Λουντογκόρετς, στην οποία ανήκει ο Στάνιτς, εξακολουθεί να έχει απαιτήσεις ύψους 9-10 εκατ. ευρώ για τον μεσοκυνηγό με τα 16 γκολ και τις 13 ασίστ στη φετινή σεζόν.

Ο Στάνιτς (με ρίζες από την Κροατία) ήταν πρώτος σκόρερ στο Europa League της φετινής σεζόν, με 7 γκολ (και μία ασίστ) σε δέκα παιχνίδια στη διοργάνωση.