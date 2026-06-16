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«Η Λέστερ απέρριψε πρόταση δανεισμού του Παναθηναϊκού για Κρίστιανσεν»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Η Λέστερ απέρριψε πρόταση δανεισμού του Παναθηναϊκού για Κρίστιανσεν»

Έπεσε στο κενό η πρόταση του Παναθηναϊκού στη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν σύμφωνα με αγγλικό Μέσο! Οι «πράσινοι» βολιδοσκοπούν εδώ και λίγο καιρό την υπόθεση του Δανού αριστερού μπακ των «αλεπούδων», θέλοντας να πλαισιώσουν τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Το όνομα του υψηλόσωμου 23χρονου μπακ, εδώ και λίγο καιρό βρίσκεται στα ραντάρ του «τριφυλλιού», ωστόσο σύμφωνα με το LeicestershireLive, οι «αλεπούδες» απέρριψαν πρόταση του Παναθηναϊκού, η οποία αφορούσε δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Θυμίζουμε ότι ο Κρίστιανσεν έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τη Λέστερ, ενώ την προηγούμενη χρονιά στάθηκε ιδιαιτέρως άτυχος, λόγω τραυματισμού στο γόνατο που τον κράτησε εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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«Η Λέστερ απέρριψε πρόταση δανεισμού του Παναθηναϊκού για Κρίστιανσεν»

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