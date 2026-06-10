Στο τραπέζι η επιστροφή του Φερνάντο Σάντος στον ΠΑΟΚ σε νέο ρόλο

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναδιοργάνωση του ποδοσφαιρικού του τμήματος, με τη διοίκηση να εξετάζει κινήσεις που θα ενισχύσουν τη λειτουργία του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, ένα όνομα με ιδιαίτερο ειδικό βάρος για την ιστορία του Δικεφάλου βρίσκεται στο προσκήνιο: ο Φερνάντο Σάντος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, με αντικείμενο την πιθανή επιστροφή του πολύπειρου Πορτογάλου σε διαφορετικό ρόλο από εκείνον του προπονητή. Στην Τούμπα εκτιμούν ιδιαίτερα την εμπειρία, τις γνώσεις και το διεθνές κύρος του Σάντος, θεωρώντας πως μπορεί να προσφέρει σημαντικά στη νέα ποδοσφαιρική δομή που διαμορφώνεται.

Η σκέψη που φαίνεται να κερδίζει έδαφος αφορά μία θέση στρατηγικού συμβούλου σε ζητήματα που σχετίζονται με τη συνολική ποδοσφαιρική λειτουργία του οργανισμού. Πρόκειται για έναν ρόλο που θα του επέτρεπε να μεταφέρει τεχνογνωσία, να συμμετέχει στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να συμβάλλει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων χωρίς να βρίσκεται στην καθημερινότητα του αγωνιστικού τμήματος.

Η συγκεκριμένη προοπτική εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πλαισιώσει το ποδοσφαιρικό του τμήμα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη φιλοσοφία και την ιστορία του συλλόγου. Ήδη έχουν δρομολογηθεί σημαντικές αλλαγές με την ενεργοποίηση του Αντρέ Βιεϊρίνια και την επιστροφή του Λέο Μάτος σε επιτελικούς ρόλους, ενώ η διοίκηση επιθυμεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το οργανωτικό μοντέλο της ομάδας.

Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι η παρουσία του Σάντος μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξιοπιστία και κύρος στο νέο εγχείρημα. Η πολυετής παρουσία του σε κορυφαίο επίπεδο, τόσο σε συλλόγους όσο και σε εθνικές ομάδες, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο δίκτυο επαφών που διαθέτει, αποτελούν στοιχεία που αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά.