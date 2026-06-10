ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο τραπέζι η επιστροφή του Φερνάντο Σάντος στον ΠΑΟΚ σε νέο ρόλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο τραπέζι η επιστροφή του Φερνάντο Σάντος στον ΠΑΟΚ σε νέο ρόλο

Για ρόλο στρατηγικού συμβούλου και ενίσχυση της οργανωτικής δομής

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναδιοργάνωση του ποδοσφαιρικού του τμήματος, με τη διοίκηση να εξετάζει κινήσεις που θα ενισχύσουν τη λειτουργία του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, ένα όνομα με ιδιαίτερο ειδικό βάρος για την ιστορία του Δικεφάλου βρίσκεται στο προσκήνιο: ο Φερνάντο Σάντος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, με αντικείμενο την πιθανή επιστροφή του πολύπειρου Πορτογάλου σε διαφορετικό ρόλο από εκείνον του προπονητή. Στην Τούμπα εκτιμούν ιδιαίτερα την εμπειρία, τις γνώσεις και το διεθνές κύρος του Σάντος, θεωρώντας πως μπορεί να προσφέρει σημαντικά στη νέα ποδοσφαιρική δομή που διαμορφώνεται.

Η σκέψη που φαίνεται να κερδίζει έδαφος αφορά μία θέση στρατηγικού συμβούλου σε ζητήματα που σχετίζονται με τη συνολική ποδοσφαιρική λειτουργία του οργανισμού. Πρόκειται για έναν ρόλο που θα του επέτρεπε να μεταφέρει τεχνογνωσία, να συμμετέχει στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να συμβάλλει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων χωρίς να βρίσκεται στην καθημερινότητα του αγωνιστικού τμήματος.

Η συγκεκριμένη προοπτική εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πλαισιώσει το ποδοσφαιρικό του τμήμα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη φιλοσοφία και την ιστορία του συλλόγου. Ήδη έχουν δρομολογηθεί σημαντικές αλλαγές με την ενεργοποίηση του Αντρέ Βιεϊρίνια και την επιστροφή του Λέο Μάτος σε επιτελικούς ρόλους, ενώ η διοίκηση επιθυμεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το οργανωτικό μοντέλο της ομάδας.

Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι η παρουσία του Σάντος μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξιοπιστία και κύρος στο νέο εγχείρημα. Η πολυετής παρουσία του σε κορυφαίο επίπεδο, τόσο σε συλλόγους όσο και σε εθνικές ομάδες, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο δίκτυο επαφών που διαθέτει, αποτελούν στοιχεία που αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Σεζόν όνειρο με τον λαό να κάνει θρύψαλα το ρεκόρ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ανταλλαγή για Μανδά πρότεινε η Μπόρνμουθ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωση για Πική

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η «κατάρα» που θέλουν να σπάσουν Αντσελότι, Τούχελ και 25 ακόμα προπονητές

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Καντσελιέρι»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ολυμπιακός κάνει κίνηση για τον Στάνιτς

Ελλάδα

|

Category image

Μόνιμος κάτοικος Λεμεσού ο Παζέ – Η διάρκεια της συμφωνίας με τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σπόλιαριτς: «Έχω ακόμα στόχους να πετύχω με αυτή την ομάδα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στο τραπέζι η επιστροφή του Φερνάντο Σάντος στον ΠΑΟΚ σε νέο ρόλο

Ελλάδα

|

Category image

Συγκινητικό το «αντίο» του Πονς: «Δεν είναι εύκολο να εξηγήσω…»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φαβορί... για μία διαφορετική εμπειρία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αρχή με τον νέο προπονητή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τίτλος ή τελικός των τελικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (10/06)

TV

|

Category image

Ήττα της Εθνικής μας από τη Μολδαβία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη