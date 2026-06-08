Μουντιάλ 2026: Ανησυχίες για τους τραυματισμούς Εζαλζουλί και Μαζραουί

Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στο Μαρόκο οι τραυματισμοί των βασικών Αμπντεσαμάντ Εζαλζούλι και Νουσέρ Μαζραουί, οι οποίοι ενδέχεται να αναγκαστούν να μην αγωνιστούν στον εναρκτήριο αγώνα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Βραζιλίας την Κυριακή.

Και οι δύο αποχώρησαν νωρίς στην ισοπαλία 1-1 με τη Νορβηγία την Κυριακή, στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας πριν από την έναρξη του κορυφαίου τουρνουά.

Ο Εζαλζουλί αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο μετά από τραυματισμό στο πόδι, ενώ ο Μαζραουί αποχώρησε στο 29ο λεπτό με πρόβλημα στον ώμο μετά από μια δύσκολη αναμέτρηση στην οποία το Μαρόκο πήρε νωρίς το προβάδισμα, αλλά η Νορβηγία ισοφάρισε 15 λεπτά πριν τη λήξη.

«Αφήσαμε μια καλή εντύπωση παρά το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε, επειδή δείξαμε πραγματικά μερικά πολύ καλά πράγματα εναντίον ενός πολύ καλού αντιπάλου», δήλωσε ο προπονητής Μοχάμεντ Ουαχμπί στους δημοσιογράφους.

«Αυτός είναι ο σκοπός του να παίζεις εναντίον ομάδων σαν κι αυτή. Όταν κάνεις τόσες πολλές αλλαγές (σ.σ: 10 συνολικά), είναι δύσκολο για τον παίκτη, αλλά ήταν σημαντικό να διαχειριστούμε τον χρόνο παιχνιδιού όλων.

Δύο παίκτες έφυγαν τραυματίες. Περιμένουμε να δούμε πόσο σοβαρό είναι. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο», πρόσθεσε ο προπονητής.