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Νέο συμβόλαιο για τον Πήλιο μέχρι το 2029

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέο συμβόλαιο για τον Πήλιο μέχρι το 2029

Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή

Η ΑΕΚ συνεχίζει να «χτίζει» την επόμενη ημέρα της όχι μόνο μέσα από τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά και μέσω των αποφάσεων που αφορούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτελούν κομμάτι του βασικού κορμού της ομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υπόθεση του Σταύρου Πήλιου, με την Ένωση να βρίσκεται πολύ κοντά στην επέκταση της συνεργασίας της με τον διεθνή αριστερό μπακ. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις.

Η πρόθεση της ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να επιβραβεύσουν τον 25χρονο ποδοσφαιριστή για την αγωνιστική του εξέλιξη, τη συνέπεια που έδειξε μέσα στη σεζόν και τη σημαντική συμβολή του στην πορεία της ομάδας.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Πήλιου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο στην ΑΕΚ δεν επιθυμούν να αφήσουν το θέμα να μεταφερθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Αντίθετα, κινήθηκαν έγκαιρα, καταθέτοντας πρόταση για νέα συμφωνία μεγαλύτερης διάρκειας, η οποία θα επεκτείνει τη συνεργασία των δύο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2029.

Οι επαφές διεξάγονται σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και υπάρχει αισιοδοξία ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί σύντομα, με βελτιωμένους οικονομικούς όρους για τον ποδοσφαιριστή.

Ο Πήλιος αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2023 προερχόμενος από τον ΠΑΣ Γιάννινα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των προπονητών και να καθιερωθεί ως μια αξιόπιστη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η πιο παραγωγική της καριέρας του σε επίπεδο συμμετοχών. Ο Έλληνας αμυντικός κατέγραψε 40 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας έξι ασίστ και έχοντας σημαντική παρουσία τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Παρά το γεγονός ότι το περασμένο καλοκαίρι η ΑΕΚ προχώρησε στην απόκτηση του Τζέιμς Πενράις για την ίδια θέση, ο Πήλιος όχι μόνο παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού, αλλά κατάφερε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την απόδοσή του και να διεκδικήσει με αξιώσεις σημαντικό χρόνο συμμετοχής.

Στην Ένωση θεωρούν ότι βρίσκεται ακόμη σε ηλικία εξέλιξης και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του συλλόγου τα επόμενα χρόνια. Για τον λόγο αυτό η ανανέωση του συμβολαίου του αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της διοίκησης, η οποία θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ ποδοσφαιριστές που έχουν αποδείξει την αξία τους και μπορούν να προσφέρουν σε βάθος χρόνου.

Κατηγορίες

Ελλαδα

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