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Η FIFA κατέληξε σε συμβιβασμό με τον Λασάνα Ντιαρά

ΓΗΠΕΔΟ

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Η FIFA κατέληξε σε συμβιβασμό με τον Λασάνα Ντιαρά

Η «απόφαση Ντιαρά» έχει έκτοτε ωθήσει περίπου 20 ευρωπαϊκές εθνικές ενώσεις παικτών να δηλώσουν την υποστήριξή τους σε μια πανευρωπαϊκή ομαδική αγωγή κατά της FIFA

Η FIFA κατέληξε σε συμβιβασμό με τον Γάλλο πρώην μέσο, Λασάνα Ντιαρά, σε μια υπόθεση που αφορά δικαιώματα σε μεταγραφές παικτών, ανακοίνωσε (8/6) η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο Ντιαρά ζητούσε αποζημίωση 65 εκατομμυρίων ευρώ  από τη FIFA και την βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, αφότου το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάσισε τον Οκτώβριο ότι ορισμένοι κανόνες της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας παραβίαζαν τους νόμους της ΕΕ.

Η FIFA επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Ντιαρά, αφότου ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ, της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε από τη Λοκομοτίβ Μόσχας ένα χρόνο μετά την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου το 2014.

«Μετά την παγκόσμια συμφωνία στην οποία κατέληξαν, ο κ. Λασάνα Ντιαρά και η FIFA διευθέτησαν όλες τις νομικές διαδικασίες μεταξύ τους», ανέφερε η FIFA σε ανακοίνωσή της.

«Η FIFA δεν έχει προβεί σε καμία παραδοχή ευθύνης ούτε σε πληρωμή ως αποζημίωση. Η FIFA δεν θα παράσχει κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Όπως είναι γνωστό η FIFA τροποποίησε αργότερα τους κανονισμούς μεταγραφών της μετά την απόφαση του ΔΕΕ, υιοθετώντας ένα προσωρινό πλαίσιο για τον υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης και το βάρος απόδειξης σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης.

Η «απόφαση Ντιαρά» έχει έκτοτε ωθήσει περίπου 20 ευρωπαϊκές εθνικές ενώσεις παικτών να δηλώσουν την υποστήριξή τους σε μια πανευρωπαϊκή ομαδική αγωγή κατά της FIFA.

 

 

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