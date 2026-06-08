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Special Olympics: Φινάλε με τους Παγκύπριους αγώνες Ιππασίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Special Olympics: Φινάλε με τους Παγκύπριους αγώνες Ιππασίας

Η ιππασία αποτελεί ένα από τα αθλήματα που προσφέρονται στο πρόγραμμα των Special Olympics Cyprus

Με το άθλημα της ιππασίας ολοκληρώνεται η αγωνιστική δράση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 των Special Olympics Cyprus.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών (Special Olympics Cyprus) διοργανώνει τους Παγκύπριους Αγώνες Ιππασίας την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026, από τις 09:30 έως τις 11:30 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Λυθροδόντα.

Η ιππασία αποτελεί ένα από τα αθλήματα που προσφέρονται στο πρόγραμμα των Special Olympics Cyprus, δίνοντας την ευκαιρία σε άτομα με νοητική αναπηρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, την αυτοπεποίθησή τους και το αίσθημα της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού.

Στους Αγώνες θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από Σχολεία/Ιδρύματα που είναι μέλη της Ομοσπονδίας. Οι αθλητές και οι αθλήτριες, θα παρουσιάσουν τις ικανότητές τους στα αγωνίσματα της ιππασίας, αποδεικνύοντας στην πράξη τις αξίες της προσπάθειας, της επιμονής και της ισότητας.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Ιππικό Όμιλο Λυθροδόντα , ο οποίος θα φιλοξενήσει την Ημερίδα.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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