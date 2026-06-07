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Φήμες για Γιαννούλη στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Φήμες για Γιαννούλη στον Ολυμπιακό

Φημολογία υπήρχε μέσα στο σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα hot ονόματα της καλοκαιρινής περιόδου, με τον ΠΑΟΚ να έχει μπει δυναμικά στην περίπτωση της απόκτησής του και η «Kicker» να μεταφέρει ότι και η νεοφώτιστη στην Premier League, Κόβεντρι έχει ασχοληθεί σοβαρά μαζί του.

Ωστόσο το σαββατοκύριακο αναπτύχθηκαν φήμες και για τον Ολυμπιακό με τον διεθνή ακραίο μπακ. Οι ερυθρόλευκοι βρίσκεται στην αγορά για έναν αριστεροπόδαρο ακραίο μπακ και θα τους ενδιέφερε μία περίπτωση σαν του Δημήτρη Γιαννούλη.

Φυσικά, τίποτα δεν είναι δεδομένο, με τους Πειραιώτες να μην... παίζουν μόνοι τους. Να θυμίσουμε ότι παρά τις προτάσεις από το εξωτερικό, ο ποδοσφαιριστής θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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