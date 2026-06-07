«Διαφορετικοί ρόλοι, ίδιο πάθος»: Το μήνυμα ΠΑΟΚ για Μάτος και Βιεϊρίνια
ΓΗΠΕΔΟ
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Ξημέρωσε και επίσημα η νέα ημέρα στον ΠΑΟΚ.
Ο «δικέφαλος του Βορρά» ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου την πρόσληψη των Λέο Μάτος (Αθλητικός Διευθυντής) και Αντρέ Βιεϊρίνια (Τεχνικός Διευθυντής).
Σήμερα, η ΠΑΕ έστειλε μέσω social media το μήνυμά της για τους πρώην άσους της ομάδας, οι οποίοι επέστρεψαν από άλλο πόστο στην ομάδα.
«Η αποστολή παραμένει η ίδια.
Διαφορετικοί ρόλοι. Το ίδιο πάθος.
Ο Αντρέ και ο Λέο είναι ξανά μαζί!», αναφέρει ο ΠΑΟΚ.
The mission remains the same.— PAOK FC (@PAOK_FC) June 7, 2026
Different roles. Same passion.
Andre and Leo are back together! #PAOK #OurWay pic.twitter.com/tYzjiT2g4Q
sport-fm.gr