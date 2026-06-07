«Διαφορετικοί ρόλοι, ίδιο πάθος»: Το μήνυμα ΠΑΟΚ για Μάτος και Βιεϊρίνια

Ξημέρωσε και επίσημα η νέα ημέρα στον ΠΑΟΚ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου την πρόσληψη των Λέο Μάτος (Αθλητικός Διευθυντής) και Αντρέ Βιεϊρίνια (Τεχνικός Διευθυντής).

Σήμερα, η ΠΑΕ έστειλε μέσω social media το μήνυμά της για τους πρώην άσους της ομάδας, οι οποίοι επέστρεψαν από άλλο πόστο στην ομάδα.

«Η αποστολή παραμένει η ίδια.

Διαφορετικοί ρόλοι. Το ίδιο πάθος.

Ο Αντρέ και ο Λέο είναι ξανά μαζί!», αναφέρει ο ΠΑΟΚ.

The mission remains the same.



Different roles. Same passion.



Andre and Leo are back together! #PAOK #OurWay pic.twitter.com/tYzjiT2g4Q — PAOK FC (@PAOK_FC) June 7, 2026

sport-fm.gr