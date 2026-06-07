Δυνατό τεστ για την Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία

Συνεχίζει τις δοκιμές και τα δυνατά τεστ η Ελλάδα. Λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία στη Σόλνα με την Σουηδία (2-2), η γαλανόλευκη, επιστρέφει στα... πάτρια εδάφη, για σοβαρό τεστ με αντίπαλο την αλλαγμένη και άκρως ανανεωμένη Ιταλία στο Παγκρήτιο απόψε στις 22:00.

Η Ελλάδα, έδειξε δυο διαφορετικά πρόσωπα στο προηγούμενο φιλικό και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι έτοιμος να δει ξανά τις δυνάμεις της ομάδας του προχωρώντας σε αλλαγές. Στο Παγκρήτιο, αναμένεται να είναι αρκετή και η στήριξη του κόσμου. Ουσιαστικά το αποψινό κλείνει τον φετινό κύκλο και ανοίγει τον δρόμο για τις μεγάλες προκλήσεις που ακολουθούν στο Nations League, όπου η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε για την πορεία της Εθνικής Ελλάδας: «Για να είμαι πιο πρακτικός, θα έλεγα ότι ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, να προσφέρουμε κάτι που μας έλειπε τα τελευταία χρόνια και δεν το καταφέραμε φέτος. Όμως η αλήθεια είναι πως υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσήλωση των παικτών όσον αφορά την Εθνική τους ομάδα. Ναι μεν είμαστε απογοητευμένοι, αλλά πιστεύω πως όλο αυτό που ζήσαμε φέτος, βάσει της συμπεριφοράς των παικτών, τους κάνει πολύ πιο σκληρούς και ανθεκτικούς για τις επόμενες διοργανώσεις. Επειδή έχουμε μία ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη σε σχέση με το πρώτο επίσημο παιχνίδι τον Σεπτέμβριο του 2024. Με προσθήκη πολλών νέων παικτών που ζούσαν μία δύσκολη περίοδο. Αλλά υπήρχε πραγματικά μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και μέσα από αυτή τη χρονιά που δεν εκπληρώσαμε τον βασικό μας στόχο, μπορεί να την κάνει πολύ πιο σκληρή για τη συνέχεια γιατί έχουν όμορφα χρόνια μπροστά τους».

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Γιαννούλης.

Πληγωμένη και εμφανώς ανανεωμένη η Ιταλία που έφτασε στην Κρήτη με μια ομάδα η οποία περισσότερο παραπέμπει στην Κ21! Η «σκουάντρα ατζούρα» προέρχεται από νίκη επί του Λουξεμβούργου με σκορ 1-0 και μετά το αποψινό ματς, θα ανασυνταχθεί για το Nations League με αντιπάλους το Βέλγιο την Τουρκία και τη Γαλλία. Στα αγωνιστικά ο προπονητής της Ιταλίας, Σίλβιο Μπαλντίνι, δεν υπολογίζει στους Τσερουμπίνι, αλλά και τον Πάλέστρι.

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες:

Eλλάδα (Ι. Γιοβάνοβιτς/3-4-3): Βλαχοδήμος - Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης (Χατζηδιάκος) - Βαγιαννίδης, Ζαφείρης, Μουζακίτης, Τσιμίκας (Κυριακόπουλος) - Μασούρας (Τετέι), Τζόλης, Δουβίκας

Ιταλίας (Μπαλντίνι/ 4-3-3): Ντοναρούμα - Άχανορ, Κομούτσο, Τσαρόντια, Μπαρτεζάγκι - Πισίλι, Λιπάνι, Εντούρ - Κολεόσο, Εσπόσιτο, Έχατορ.

sport-fm.gr