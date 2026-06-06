Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στον ΠΑΟΚ

Η νέα εποχή που ετοιμάζεται να ξεκινήσει στον ΠΑΟΚ δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και τη συνολική λειτουργία του συλλόγου. Στην Τούμπα προετοιμάζονται για ένα εκτεταμένο πλάνο αναδιοργάνωσης, με σημαντικές παρεμβάσεις στη διοικητική δομή και πρόσωπα που αναμένεται να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο το επόμενο διάστημα.

Οι εξελίξεις αναμένεται να δρομολογηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με τις επίσημες ανακοινώσεις να θεωρούνται θέμα χρόνου. Στόχος της διοίκησης είναι η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου μοντέλου λειτουργίας, με σαφείς αρμοδιότητες, ξεκάθαρη ιεραρχία και μεγαλύτερη σύνδεση ανάμεσα στο διοικητικό και το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Κεντρικό πρόσωπο των αλλαγών αναμένεται να είναι ο Αντρέ Βιεϊρίνια. Ο εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη κοντά στην ομάδα μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του πορείας και όλα δείχνουν πως θα αποκτήσει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στο νέο οργανόγραμμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βιεϊρίνια θα βρίσκεται πολύ κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διοίκηση και τα αποδυτήρια. Η γνώση του συλλόγου, η εμπειρία του και η αποδοχή που έχει εντός του οργανισμού θεωρούνται πολύτιμα στοιχεία για το νέο μοντέλο λειτουργίας.

Παράλληλα, στον ΠΑΟΚ εξετάζονται και άλλες προσθήκες σε διοικητικό επίπεδο. Ένα από τα πρόσωπα που συζητούνται είναι ο Ζήσης Βρύζας, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως διοικητικός παράγοντας.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, υπάρχουν σκέψεις για επιστροφή του στον οργανισμό, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ο ακριβής ρόλος που θα μπορούσε να αναλάβει.

Την ίδια στιγμή, ο μεταγραφικός σχεδιασμός συνεχίζεται. Στο προσκήνιο παραμένει η περίπτωση του Γιώργου Γιακουμάκη, με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε επαφές με την Κρουζ Αζούλ για τον Έλληνα επιθετικό.

Η μεξικανική ομάδα φέρεται να επιθυμεί την παραχώρησή του, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο παραμονής στην Ευρώπη. Οι συζητήσεις συνδέονται με τη ρήτρα αγοράς που υπάρχει στο συμβόλαιό του και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, χωρίς ακόμη να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις.