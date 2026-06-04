ΑΕΚ: Κοντά σε συμφωνία με Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο

Πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο βρίσκονται Μάρκο Νίκολιτς και ΑΕΚ.

Οπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή το τελευταίο διάστημα και κοντά σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους, που θα κρατήσει τον Σέρβο τεχνικό στον κιτρινόμαυρο πάγκο μέχρι το 2029.

Οι επαφές ανάμεσα στην AEK και τον Νίκολιτς πραγματοποιούνται σε εξαιρετικό κλίμα και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός ήδη έχει μεταφέρει προς τους Μάριο Ηλιόπουλο και Χαβιέρ Ριμπάλτα πως θέλει να μείνει για πολλά χρόνια στην ομάδα.

Οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται τις αμέσως επόμενες ημέρες όταν θα επέλθει και η τυπική συμφωνία που θα σφραγίσει την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς για άλλα δύο χρόνια (το υπάρχον εκπνέει το 2027) μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 2029.

sdna.gr