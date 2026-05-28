Φουλάρει για Σιέλη!

O OΦΗ φουλάρει για την απόκτηση του Χρήστου Σιέλη, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Παναιτωλικό και δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με τους Αγρινιώτες.

Ο ΟΦΗ έχει βάλει σε εφαρμογή το πλάνο του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εκτός από τις απαιτούμενες αποχωρήσεις, οι Κρητικοί κινούνται δυναμικά για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Παράλληλα, φουλάρουν και για δεύτερο ποδοσφαιριστή, ο οποίος φορούσε τα χρώματα του Παναιτωλικού.

Ο ΟΦΗ κινείται και για τον Χρήστο Σιέλη, του οποίου λήγει το συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες και δεν φαίνεται πως θα το επεκτείνει. Κάπως έτσι, οι Κρητικοί έχουν κάνει τη δική τους κίνηση, με στόχο να τον ντύσουν στα ασπρόμαυρα.

Ο Σιέλης αγωνίζεται στον Παναιτωλικό από το 2024. Τη φετινή σεζόν έχει 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ.

sport24.gr