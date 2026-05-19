Ο εκλεκτός για τον πάγκο του Παναθηναϊκού!

Ο εκλεκτός για τον πάγκο του Παναθηναϊκού!

Νέστρουπ ο εκλεκτός για τον Παναθηναϊκό

O Γιάκομπ Νέστρουπ βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού, αφού η περίπτωση του 38χρονου Δανού προπονητή έχει προκριθεί από τους ανθρώπους του Τριφυλλιού και ουσιαστικά παίζει μόνος του για την θέση του προπονητή.

O Παναθηναϊκός έχει στρέψει την προσοχή στον Νέστρουπ αφού το βιογραφικό του και οι συστατικές επιστολές που έχουν συγκεντρώσει, έχουν κερδίσει την διοίκηση του Τριφυλλιού.

Το όνομα του Δανού προπονητή κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τα όσα άκουσαν από τους δύο Έλληνες παίκτες, τον Κάρλος Ζέκα και τον Παντελή Χατζηδιάκο, που συνεργάστηκαν με τον Νέστρουπ στη Κοπεγχάγη, έφεραν τον Δανό ως τον μοναδικό υποψήφιο.

Το προφίλ του Δανού

Ο Νέστρουπ μπορεί να είναι ένας νεαρός προπονητής (38 ετών), ωστόσο έχει καταφέρει ήδη να κατακτήσει δύο νταμπλ στην Δανία με την Κοπεγχάγη, ξεχωρίζοντας για το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα του.

Ο Δανός, μάλιστα δεδομένου ότι είναι στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας, είναι διψασμένος για ακόμη περισσότερες επιτυχίες και είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα, έχοντας λύσει την συνεργασία του με την Κοπεγχάγη.

Αν δώσει το οριστικό ok ο Νέστρουπ, στον Παναθηναϊκό δεν προτίθενται να κοιτάξουν άλλες περιπτώσεις, καθώς συγκεντρώνει τις περγαμηνές που ψάχνουν στο Τριφύλλι και αν όλα πάνε καλά μπορεί ακόμη και την Τετάρτη-Πέμπτη να υπάρξει εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, με τις δύο πλευρές να κάνουν τις τελικές συζητήσεις για να υπάρξει η λύση της συνεργασίας τους.

