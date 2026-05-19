ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτρεμε η φωνή του Αρτέτα: «Σας περιμένω στην Πάλας και τη Βουδαπέστη!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έτρεμε η φωνή του Αρτέτα: «Σας περιμένω στην Πάλας και τη Βουδαπέστη!»

Απίστευτες στιγμές μετά το Άρσεναλ – Μπέρνλι

Φοβερή ομιλία του Μικέλ Αρτέτα, μετά το Άρσεναλ – Μπέρνλι, μεγάλη συγκίνηση από τον προπονητή των «κανονιέρηδων», ο οποίος επικοινώνησε με το κοινό και έτρεμε η φωνή του. Πλέον, οι Λονδρέζοι απέχουν 180 λεπτά από την κατάκτηση της Premier League και του Champions League.

Απίστευτες στιγμές έλαβαν χώρα μετά την τεράστιας σημασίας νίκη της Άρσεναλ επί της Μπέρνλι, στην 37η αγωνιστική της Premier League.

Όπως πάντα συμβαίνει, κάθε σεζόν, ο προπονητής των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα, πήρε τον λόγο και μίλησε στο κοινό των Λονδρέζων, το οποίο δεν του επέτρεπε να πιάσει το μικρόφωνο, καθώς δεν σταματούσε να τον αποθεώνει.

Όταν, πλέον, ο κόσμος, «αποφάσισε» να ακούσει όσα είχε να πει ο προπονητής της Άρσεναλ, η συγκίνηση ήταν μεγάλη.

Ο ίδιος βούρκωσε, έτρεμε η φωνή του, αποθέωσε το κοινό της Άρσεναλ και είπε πως τους αξίζουν τα πάντα, πως είναι πρωταγωνιστές και πως οι στόχοι είναι πιο κοντά από ποτέ.

Μεταξύ άλλων, ο Ισπανός προπονητής είπε χαρακτηριστικά:

«Σας ευχαριστώ για όλα. Είστε οι πρωταγωνιστές μας. Μείνετε εδώ, μείνετε ενωμένοι. Είμαστε κοντά. Οι παίκτες σας έχουν ανάγκη, το αξίζουν. Περιμένω να σας δω στο Σέλχαρστ Παρκ και στη Βουδαπέστη. Σας ευχαριστώ πολύ!»

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη