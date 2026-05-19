Έτρεμε η φωνή του Αρτέτα: «Σας περιμένω στην Πάλας και τη Βουδαπέστη!»

Φοβερή ομιλία του Μικέλ Αρτέτα, μετά το Άρσεναλ – Μπέρνλι, μεγάλη συγκίνηση από τον προπονητή των «κανονιέρηδων», ο οποίος επικοινώνησε με το κοινό και έτρεμε η φωνή του. Πλέον, οι Λονδρέζοι απέχουν 180 λεπτά από την κατάκτηση της Premier League και του Champions League.

Απίστευτες στιγμές έλαβαν χώρα μετά την τεράστιας σημασίας νίκη της Άρσεναλ επί της Μπέρνλι, στην 37η αγωνιστική της Premier League.

Όπως πάντα συμβαίνει, κάθε σεζόν, ο προπονητής των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα, πήρε τον λόγο και μίλησε στο κοινό των Λονδρέζων, το οποίο δεν του επέτρεπε να πιάσει το μικρόφωνο, καθώς δεν σταματούσε να τον αποθεώνει.

Όταν, πλέον, ο κόσμος, «αποφάσισε» να ακούσει όσα είχε να πει ο προπονητής της Άρσεναλ, η συγκίνηση ήταν μεγάλη.

Ο ίδιος βούρκωσε, έτρεμε η φωνή του, αποθέωσε το κοινό της Άρσεναλ και είπε πως τους αξίζουν τα πάντα, πως είναι πρωταγωνιστές και πως οι στόχοι είναι πιο κοντά από ποτέ.

Μεταξύ άλλων, ο Ισπανός προπονητής είπε χαρακτηριστικά:

«Σας ευχαριστώ για όλα. Είστε οι πρωταγωνιστές μας. Μείνετε εδώ, μείνετε ενωμένοι. Είμαστε κοντά. Οι παίκτες σας έχουν ανάγκη, το αξίζουν. Περιμένω να σας δω στο Σέλχαρστ Παρκ και στη Βουδαπέστη. Σας ευχαριστώ πολύ!»

