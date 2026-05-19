Αποχωρεί από τον πάγκο της Νάπολι στο τέλος της σεζόν ο Κόντε!

Ο Ιταλός προπονητής έχει πάρει την απόφαση να χωρίσει τους δρόμους του με τη Νάπολι, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ιταλία, ο Αντόνιο Κόντε ενημέρωσε την διοίκηση των «Παρτενοπέι» για την απόφασή του να αποχωρήσει και περιμένει την ολοκλήρωση της σεζόν, για να λυθεί το συμβόλαιό του.

Ο Κόντε έχει συμβόλαιο με τη Νάπολι έως το 2027, ωστόσο οι δύο πλευρές θα χωρίσουν τους δρόμους τους, με την διοίκηση των «Παρτενοπέι» να αποδέχεται την απόφαση που πήρε ο Ιταλός τεχνικός.

Όσον αφορά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι θα είναι ο πάγκος της Εθνικής Ιταλίας, με τον Κόντε να βρίσκεται ψηλά στην λίστα της ιταλικής ομοσπονδίας.

