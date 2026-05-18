ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαριά «καμπάνα» στον ΠΑΟΚ από Σαββίδη-Κανείς σε διακοπές πριν την Πέμπτη!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βαριά «καμπάνα» στον ΠΑΟΚ από Σαββίδη-Κανείς σε διακοπές πριν την Πέμπτη!

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε βαρύ πρόστιμο στους παίκτες της ομάδας μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν, ενώ υποχρεούνται να μείνουν στη βάση τους ως την Τετάρτη.

Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν, που βρήκε την ομάδα-στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της- να αποτυγχάνει σε όλους τους στόχους της.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (2-2), που κράτησε την ομάδα τρίτη και εκτός προκριματικών Champions League, ο Χρήστος Καρυπίδης μετέφερε την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη να τιμωρήσει την ομάδα με βαρύ πρόστιμο, που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ!

Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν ήδη προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη, θα έχει κυρώσεις.

Πρόκειται για μια πρώτη μορφή αντίδρασης της ΠΑΕ για την κακή σεζόν του ΠΑΟΚ, ο οποίος όχι μόνο δεν μπόρεσε να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά έχασε στον τελικό Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και περιορίστηκε στην τρίτη θέση.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη