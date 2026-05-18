Βαριά «καμπάνα» στον ΠΑΟΚ από Σαββίδη-Κανείς σε διακοπές πριν την Πέμπτη!

Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν, που βρήκε την ομάδα-στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της- να αποτυγχάνει σε όλους τους στόχους της.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (2-2), που κράτησε την ομάδα τρίτη και εκτός προκριματικών Champions League, ο Χρήστος Καρυπίδης μετέφερε την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη να τιμωρήσει την ομάδα με βαρύ πρόστιμο, που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ!

Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν ήδη προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη, θα έχει κυρώσεις.

Πρόκειται για μια πρώτη μορφή αντίδρασης της ΠΑΕ για την κακή σεζόν του ΠΑΟΚ, ο οποίος όχι μόνο δεν μπόρεσε να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά έχασε στον τελικό Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και περιορίστηκε στην τρίτη θέση.

