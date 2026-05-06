ΠΑΕ Άρης για Ντιόπ: «Κάθε βράδυ τον μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια»

Διαρροή - απάντηση από την ΠΑΕ Άρης για τις δηλώσεις περί απειλών από τον Παπέ Ντιόπ

Οι δηλώσεις του Σενεγαλέζου, Πάπε Σεΐκ Ντιόπ, ο οποίος πέρασε και από τον Άρη, προκάλεσαν αντιδράσεις και δεν έμειναν αναπάντητες από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, η οποία μέσω διαρροής πέρασε στην αντεπίθεση.

Πιο συγκεκριμένα οι Θεσσαλονικείς αναφέρουν με διαρροή τους: «Για Ντιόπ προφανώς και δεν ισχύουν αυτά που είπε για οπαδούς με όπλα ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά όταν κάθε βράδυ τον μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια»

sdna,gr