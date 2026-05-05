Γι' αυτό «φώναζε» ο Μεντιλίμπαρ με την άμυνα του Ολυμπιακού

Χάλασε ό,τι τον κρατούσε τόσο καιρό «όρθιο» και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν πέρασε απαρατήρητο

Από τον αγώνα που είχε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο όπου και νίκησε, μεσολάβησαν δύο εβδομάδες μέχρι το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Όλες αυτές τις ημέρες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις προπονήσεις μίλησε αρκετά στους ποδοσφαιριστές του.

Ένα απ' αυτά που έλεγε συνεχώς, σχεδόν κάθε μέρα, ήταν η αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Ο Βάσκος τεχνικός παρά το μηδέν στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό είχε εκφράσει παράπονα για την άμυνα των Πειραιωτών και είχε τονίσει τα λάθη που έγιναν, έτσι ώστε να αποφευχθούν στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Παρόλα αυτά όμως οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πολλά λάθη στην άμυνά τους στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δικαιώνοντας τον προπονητή τους για το γεγονός ότι όλες τις ημέρες της προετοιμασίας τους «φώναζε» για την αμυντική λειτουργία. Δεν είχε να κάνει μόνο με την τετράδα στην άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά και οι παίκτες της μεσαίας γραμμής δε βοήθησαν όσο θα έπρεπε και γενικότερα η ομάδα του Πειραιά έδωσε πολλά δικαιώματα στον ΠΑΟΚ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ είχε συνολικά επτά τελικές προσπάθειες σε όλο τον αγώνα και απ' αυτές τις τρεις φορές κατάφερε να σκοράρει!

Για αυτό και ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για γκολ δώρο στον ΠΑΟΚ: «Χαρίσαμε τελικά δύο γκολ και όταν κάνεις τέτοιες χάρες μία ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε ένα παιχνίδι στο οποίο με την εμφάνιση που είχαμε έπρεπε να είχαμε κερδίσει, όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο τα πληρώνεις».

Η ίδια αίσθηση υπήρχε και στους παίκτες του Ολυμπιακού. Γι’ αυτό μαζί και η απογοήτευση. Θεωρούν πως έκαναν ένα καλό ματς για τουλάχιστον 60 λεπτά και δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα. Με τον ΠΑΟΚ πλέον, να τους έχει πάρει τον… αέρα και να καλούνται να συνέλθουν, ενόψει του αγώνα της Κυριακής, αν θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση. Χωρίς να σημαίνει κιόλας ότι την εξασφαλίζουν… 

