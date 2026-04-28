Επιτυχημένη η επέμβαση στον Σλούκα - Επιστρέφει σε 3 εβδομάδες

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στάθηκε άτυχος στην τελευταία προπόνηση αλλά επιδίωξε να τελειώσει άμεσα με το θέμα, μπαίνοντας με τη μορφή του… κατεπείγοντος στο χειρουργείο.

Ο επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κ. Τριανταφυλλόπουλος προχώρησε στην επέμβαση που ξεκίνησε λίγο πριν τις 8 το πρωί ενώ στο χειρουργείο βρέθηκε και ο προσωπικός γιατρός του Κώστας Σλούκα, κ. Χύσσας που έχει από το καλοκαίρι του 2025 την αντίστοιχη θέση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η επέμβαση ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Εξάλλου στον ιατρικό κόσμο θεωρείται μια εγχείρηση ρουτίνας. Πρακτικά η επιτυχία της επέμβασης που στην πραγματικότητα είναι ένας αρθροσκοπικός καθαρισμός σημαίνει πως σε τρεις εβδομάδες ο αθλητής θα έχει επανέλθει σε πλήρη δράση.

Κάτι που σημαίνει πως με εντατική φυσιοθεραπεία που θα ξεκινήσει σε λίγα 24ωρα, ο Σλούκας θα είναι παρών στο F4 αν φυσικά προκριθεί ο Παναθηναϊκός ξεπερνώντας το εμπόδιο της Βαλένθια αλλά και της απώλειας του αρχηγού του.

Ο 36χρονος άσος είχε χειρουργηθεί ξανά στο μηνίσκο το 2017 ως παίκτης της Φενέρ και στο τέλος εκείνης της σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκα.

