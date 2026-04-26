Ήρεμος... ο Γκαρσία μίλησε για το μέλλον του και τι δεν μπορεί ο ίδιος να κοντρολάρει

Πολλά σχολίασε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά το τέλος του αγώνα (3-3) με την Πάφο FC, αναφερόμενος στην ισοπαλία που ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα, καθώς και τους αγώνες με τον Απόλλωνα για το κύπελλο.

Για τον αγώνα: «Πηγαίναμε καλά, ήμασταν μπροστά στο σκορ. Στα τελευταία λεπτά κουραστήκαμε, βάλαμε ένα τρίτο στόπερ αλλά είναι πολύ δυνατοί στο ψηλό παιχνίδι. Εμείς δεν μπορέσαμε να αντέξουμε 2-3 λεπτά. Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Είναι άδικο και πονάει πιο πολύ, είναι κρίμα. Μας έλειπε το να κρατήσουμε ένα λεπτό».

Τι πάει λάθος: «Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι, είναι πολλά. Θέλει ρεαλισμό αλλά είμαστε σε ένα μεγάλο σύλλογο και αυτό είναι δύσκολο. Ακόμα έχουμε παιχνίδια αλλά πρέπει να δεις τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι χρειαζόμαστε. Για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις τα αυγά. Απλό είναι. Όποιος ξέρει από ποδόσφαιρο, φαίνεται τι ομάδα είμαστε, πως πήγε η χρονιά. Είναι απλά τα πράγματα αλλά πολλοί δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο και αυτό είναι πρόβλημα. Και χρειάζεται και χρόνος να φτιάξεις μια ομάδα, δεν κάνεις μια ομάδα και τα παίρνεις όλα, δεν πάει έτσι».

Τι πρέπει να γίνει την Τετάρτη: «Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά γιατί την άλλη φορά δεν μιλήσαμε. Το πρώτο γκολ το είδατε μπήκε κατά λάθος. Στο δεύτερο μπορεί να ήμασταν λίγο παθητικοί. Μετά σκοράραμε εμείς. Το τελευταίο γκολ αν σουτάρει ακόμα 10 φορές δεν θα πάει μέσα. Σήμερα η ομάδα έκανε πολύ καλό παιχνίδι αλλά κουραστήκαμε στο τέλος και αδικήσαμε τον εαυτό μας. Είναι λεπτομέρειες, αν στο δεύτερο γκολ βγάζαμε τη μπάλα έξω. Αλλά παίζει ρόλο και η κούραση, μετά δεν κάναμε και καθυστέρηση. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, δεν έχουμε μέρες να δουλέψουμε».

Αν πιστεύει ότι ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να πρωταγωνιστήσει με τον ίδιο στον πάγκο: «Ανάλογα τι θέλεις να κάνεις. Αν θέλεις να πας με νεαρούς παίκτες και να κατεβάσεις το μπάτζετ θα είναι δύσκολο. Από την άλλη μια μεγάλη ομάδα θέλει νίκες και χρειάζεται καλούς παίκτες με προσωπικότητα για να πάρεις πρωτάθλημα. Πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις».

Αργότερα, μιλώντας στη Cablenet ανάφερε: «Tώρα η ομάδα θέλει ηρεμία. Και εγώ είμαι ήρεμος, γιατί ξέρω πως έχουν τα πράγματα. Σήμερα η ομάδα έπαιξε καλά, με εξαίρεση τη λεπτομέρεια που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είναι κρίμα. Είναι ψηλοί, αν αμυνόμασταν καλύτερα στο τέλος.

Γι’ αυτό ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο. Για να κερδίσω. Το ίδιο και ως προπονητής. Η ηρεμία φέρνει ηρεμία. Κάποια πράγματα δεν εξαρτιόνται από εμένα. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Eκεί (εννοεί στον αγώνα με τον Απόλλωνα) έγιναν πράγματα, έριχναν μπουκάλια που δεν τα δείξανε και αυτό είναι λίγο άδικο και μετά γράφουν ότι θέλουν. Αυτά δεν μπορώ να τα κοντρολάρω. Εμείς θα παίξουμε ποδόσφαιρο και θα προσπαθήσουμε».