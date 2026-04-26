Από νωρίς μπροστά ο Απόλλωνας, ακυρώθηκε πέναλτι της Ομόνοιας!

«Γεμάτο» ήταν το πρώτο διάστημα του ντέρμπι στη Λεμεσό μεταξύ Απόλλωνα και Ομόνοιας.

Πέραν του πολύ καλού ρυθμού και των αρκετών φάσεων για τις δύο ομάδες, μόλις στο 5ο λεπτό οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με γκολ του Άδωνη μετά από μπαλιά του Μάρκοβιτς με εκτέλεση φάουλ, ενώ λίγο αργότερα σφυρίχθηκε πέναλτι για την Ομόνοια, το οποίο εντέλει ακυρώθηκε.

Συγκεκριμένα στο 11΄ ο Πορτογάλος ρεφ έδειξε την άσπρη βούλα για ανατροπή του Σεμέδο από τον Σιήκκη, όμως κατόπιν εξέτασης της φάσης από τον συμπατριώτη του στο VAR, κλήθηκε στο on-field review και τελικώς άλλαξε την απόφασή του.