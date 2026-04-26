Θελάδες μετά τον ΑΠΟΕΛ: «Χάσαμε δύο βαθμούς, κανένα σχόλιο για την διαιτησία»
Μπορεί η Πάφος FC με δυο γκολ στις καθυστερήσεις να γλίτωσε την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ, ισοφαρίζοντας σε 3-3, όμως ο προπονητής της ομάδας υποστήριξε ότι η ομάδα του θα έπρεπε να κερδίσει τον αγώνα, αφήνοντας επιπλέον και υπονοούμενα για τον διαιτητή.
Η δήλωσή τoυ:
«Έχω την αίσθηση ότι χάσαμε δύο βαθμούς, στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε και είχαμε καθαρές ευκαιρίες και δεχθήκαμε γκολ στις λεπτομέρειες. Παίξαμε καλύτερα από τον αντίπαλο στο πρώτο ημίχρονο και χάναμε 2-1. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για την διαιτησία. Δείξαμε ότι έχουμε προσωπικότητα και φτάσαμε στην ισοφάριση».