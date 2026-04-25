ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson για δεύτερη φορά στην ιστορία του και ταυτόχρονα εξασφάλισε την παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δείτε αναλυτικά τα δεδομένα.

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson για δεύτερη φορά στην ιστορία του και πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα μείνει στην ιστορία του κλαμπ με χρυσά γράμματα, ενώ θα έχει την ευκαιρία να πετύχει κάτι σημαντικό και στην Ευρώπη.

Η ομάδα του Ηρακλείου έκλεισε θέση στα playoffs του Europa League και έχει δεδομένη θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης (είτε του Europa είτε του Conference League).

Ο ΟΦΗ θα μπει στα ευρωπαϊκά προκριματικά με τον ελληνικό συντελεστή (9.682 βαθμοί) και θα είναι στους ανίσχυρους (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου). Με βάση τα σημερινά δεδομένα και αν λάβουμε υπόψιν ότι στα προκριματικά προκρίνονται οι ισχυροί επί των ανίσχυρων, οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ θα μπορούσαν να είναι οι εξής.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ:

Κοπεγχάγη (Δανία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Σέλτικ (Σκωτία)

Κάραμπαγκ (Αζερμπαϊτζάν)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Κουόπιο (Φινλανδία)

Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Ντρίτα (Κόσοβο)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

Όλοι αυτοί οι αντίπαλοι πρέπει να φτάσουν σε αυτή τη φάση των προκριματικών του Europa League. Κανείς εκ των ανωτέρω δεν ξεκινάει την παρουσία του από εκεί.

Πώς θα σχηματιστούν τα playoffs του Europa League βάσει του αρχικού πλάνου της UEFA:

-Κυπελλούχος Βελγίου

-Κυπελλούχος Τσεχίας

-Κυπελλούχος Τουρκίας

-Κυπελλούχος Νορβηγίας (Λίλεστρομ)

-Κυπελλούχος Ελλάδας (ΟΦΗ)

-Επτά νικητές του 3ου προκριματικού γύρου (κύριο μονοπάτι) του Europa League

-Έξι νικητές του 3ου προκριματικού γύρου (μονοπάτι πρωταθλητών) του Europa League

-Έξι ηττημένοι του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

sport24.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

