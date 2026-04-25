Το κύπελλο στέλνει τον ΟΦΗ σε League Phase, τελείωσαν πρόωρα τα πλέι οφ 5-8

Ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε το «καλό» εισιτήριο του Europa League, εξασφάλισε παρουσία σε League Phase και τελείωσε... πρόωρα το 5-8. Στο Conference League ο 4ος.

O ΟΦΗ έγραψε ιστορία! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον ΠΑΟΚ στον Βόλο, κάνοντας σπουδαία αντροπή και θα γυρίσει στο Ηράκλειο με το Κύπελλο Ελλάδας και τον «αέρα» του... Ευρωπαίου.

Ο Όμιλος εκτός από τον τίτλο πήρε το καλό εισιτήριο για το Europa League. που σημαίνει πως θα αγωνιστεί στα Play Offs του Europa League. Παράλληλα εξασφάλισε συμμετοχή σε League Phase διοργάνωσης της UEFA, καθώς στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού ο χειμώνας θα τον βρει στο Conference League!

Με αυτή την εξέλιξη τα Play Offs 5-8 τελείωσαν πρόωρα, καθώς η 5η θέση δεν οδηγεί πλέον στο Conference League, κάτι που σημαίνει πως ο Άρης έμεινε εκτός Ευρώπης και τελείωσαν τα όνειρα για Λεβαδειακό και Βόλο.

Πλέον η 4η θέση οδηγεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League και η 3η στον αντίστοιχο γύρο του Conference League. 

Tα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Stoiximan Super League

Πρωταθλητής: Play Οffs Champions League - μονοπάτι πρωταθλητών

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League - μονοπάτι μη πρωταθλητών

ΟΦΗ: Play Offs Europa League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

