Με έκπληξη η ενδεκάδα του ΟΦΗ στον τελικό

Ο ΟΦΗ 39 χρόνια μετά τον θρίαμβο του 1987 κόντρα στον Ηρακλή καλείται να πανηγυρίσει το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην αιωνόβια ιστορία του, στην τέταρτη παρουσία του σε τελικό. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του μεγάλου ματς του Πανθεσσαλικού Σταδίου έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Έλληνας τεχνικός έκανε μια έκπληξη σττην τριάδα των στόπερ στο 3-4-3 που θα παρατάξει την ομάδα του, καθώς αντί του Λαμπρόπουλου πήρε φανέλα βασικού ο Πούγγουρας και ο Έλληνας αμυντικός έμεινε στον πάγκο.

Η σύνθεση του ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς - Σενγκέλια, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου - Νους, Σαλσέδο, Φούντας

