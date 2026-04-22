Θεραπεία για Λόβρεν στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του μεγάλου τελικού, με το βάρος να πέφτει στην τακτική και την επιθετική λειτουργία.

Με απόλυτη συγκέντρωση στον μεγάλο στόχο του Σαββάτου, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του, μπαίνοντας στην τελική ευθεία πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/04) περιλάμβανε προθέρμανση και rondo, με τους ποδοσφαιριστές να περνούν στη συνέχεια σε παιχνίδια κατοχής, δουλεύοντας στην κυκλοφορία και την ταχύτητα στο παιχνίδι τους.

Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης, το τεχνικό επιτελείο έριξε το βάρος στην τακτική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Παράλληλα, υπήρξαν και ορισμένα ζητήματα στο ιατρικό δελτίο, καθώς οι Ντέγιαν Λόβρεν, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας και δεν συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα.

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου του Βορρά» συνεχίζεται την Πέμπτη (23/04) με προπόνηση στις 11:00 στη Νέα Μεσημβρία, ενώ το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει για τον Βόλο, με τον ΠΑΟΚ να στοχεύει στην κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ.

sport-fm.gr