ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα πρόθυρα διάλυσης η Λέστερ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα πρόθυρα διάλυσης η Λέστερ!

Η Λέστερ αντιμέτωπη με οικονομικό χάος μετά το «στοίχημα» με δανεικά, με τη μαύρη τρύπα να φτάνει τα 70 εκατ. λίρες.

Η Λέστερ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς ο σύλλογος καλείται να διαχειριστεί μια σοβαρή οικονομική κρίση μετά από ένα αποτυχημένο οικονομικό και αγωνιστικό πλάνο που βασίστηκε σε δανεισμό και μελλοντικά έσοδα. Ο υποβιβασμός στη League One επιβεβαιώθηκε μετά το 2-2 με τη Χαλ, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας εντυπωσιακής και ανησυχητικής πτώσης για έναν σύλλογο που πριν λίγα χρόνια έκανε το θαύμα κατακτώντας την Premier League.

Η Λέστερ έγινε μόλις η πέμπτη ομάδα στην ιστορία που γνωρίζει διαδοχικούς υποβιβασμούς μέχρι την τρίτη κατηγορία, ενώ η εικόνα στις εξέδρες του King Power Stadium αποτύπωσε τη γενικευμένη απογοήτευση: χιλιάδες φίλαθλοι απείχαν, ενώ όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια τόσο προς τους παίκτες όσο και προς την ιδιοκτησία, με πανό «King Power Out» να κυριαρχούν.

«Ζούσε με χρήματα του αύριο»

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται ένα μοντέλο χρηματοδότησης που βασίστηκε σε συνεχή δανεισμό και προεξόφληση μελλοντικών εσόδων. Ο σύλλογος έχει αντλήσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια λίρες μέσω δανείων από την επενδυτική τράπεζα Macquarie, με επιτόκια που αγγίζουν το 8%–9%, ενώ έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε «εξαργύρωση» μελλοντικών εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα και μεταγραφές.

Όπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές, η Λέστερ έχει ουσιαστικά «καταναλώσει» ήδη μεγάλο μέρος των μελλοντικών της εσόδων για να καλύψει σημερινές ανάγκες λειτουργίας. Το αποτέλεσμα είναι ένας ασφυκτικός οικονομικός βρόχος, ο οποίος γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνος με τον υποβιβασμό, καθώς τα έσοδα μειώνονται δραστικά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι συσσωρευμένες ζημίες του συλλόγου από το 2019 έχουν φτάσει τα 375 εκατομμύρια λίρες, ενώ μόνο για την τελευταία σεζόν στην Premier League καταγράφηκε έλλειμμα 71,1 εκατομμυρίων λιρών.

Το βάρος των συμβολαίων

Το οικονομικό πρόβλημα επιβαρύνεται περαιτέρω από το μισθολογικό κόστος. Η Λέστερ είχε μισθολογικό προϋπολογισμό περίπου 150 εκατομμυρίων λιρών στην Premier League, με αρκετούς παίκτες να παραμένουν δεσμευμένοι με μακροχρόνια συμβόλαια.

Ακόμη και σε περίπτωση σημαντικής μείωσης, το κόστος παραμένει δυσανάλογο για τα δεδομένα της League One. Παίκτες όπως ο Γουiνκς, ο Βέστεργκαρντ και ο Σκiπ έχουν συμβόλαια μέχρι το 2029 ή περιλαμβάνουν υψηλές αποδοχές, καθιστώντας δύσκολη οποιαδήποτε αναδιάρθρωση του ρόστερ.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι από πού θα προέλθουν οι πόροι για τη συνέχιση της λειτουργίας του συλλόγου. Αν η ιδιοκτησία δεν μπορέσει να καλύψει τις ζημίες, η Λέστερ θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερη πίεση.

Η εκτίμηση οικονομικών παραγόντων είναι ότι ο σύλλογος θα χρειαστεί να καλύψει μια «μαύρη τρύπα» περίπου 70 εκατομμυρίων λιρών μόνο για την επόμενη περίοδο στη League One, σε ένα περιβάλλον δραστικά μειωμένων εσόδων.

Κάπως έτσι, η Λέστερ καλείται όχι μόνο να ανασυνταχθεί αγωνιστικά, αλλά και να αντιμετωπίσει μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές προκλήσεις στην ιστορία της, με την επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες να αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης και όχι απλής φιλοδοξίας.


gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

